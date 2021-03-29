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Новый «убийца» Теслы сможет работать на солнечной энергии

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Вадим Рощин

Американский стартап Humble Motors намерен выпустить первый в мире крос­совер на солнечной энергии, который может стать одним из конкурентов Tesla Model X. Анонсиро­ванный компанией SUV под названием One сможет проезжать на одном заряде до 800 кило­метров. Также компания показала первые изображе­ния нового кроссовера.

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  • Главная «фишка» Humble One — крыша, состоящая из солнечных панелей. Общая площадь элементов для поглощения солнечного света — 82 квадратных фута (7,62 кв. м). Благодаря им в течение дня накапли­вается энергия, которой может хватит почти на 100 километров пробега. Заявленная мощность кроссовера — 1020 л.с., динамиче­ские характери­стики пока не объявлены.

  • Основным источником питания для Humble One станет батарея, заряжаемая от сети. Для увели­чения запаса хода применены классиче­ские для электрокаров приёмы. Так, в конструкции кроссовера массово использо­ваны лёгкие материалы. Также создатели машины заявляют о проработанной аэро­динамике их детища. Заявленный коэффи­циент лобового сопротив­ления кроссовера — 0,25 Сх, всего на одну десятую больше, чем у Tesla Model X.

  • Цена пятиместного SUV с солнечными панелями на крыше уже объявлена — 109 000 долларов (примерно 8,2 млн рублей). Потенци­альный конкурент новинки, кроссовер Tesla Model X, в США стоит от 90 000 долларов. Заброниро­вать Humble One предлагают на офици­альном сайте компании за символи­ческие 300 долларов, причём деньги обещают вернуть в случае возникно­вения трудностей с поставками.

  • Старт продаж Humble One ожидается в 2025 году, произ­водство обещают запустить годом ранее. Создатели стартапа Humble уверяют, что собрали пред­заказов на сумму более 20 миллионов долларов.

  • Ранее с молотка ушёл первый в новейшей истории бренда Hummer электро­пикап GMC Hummer EV. За серийную машину с VIN-номером 001 в комп­лектации Edition 1 заплатили 2,5 миллиона долларов (около 190 миллионов рублей).

  • А южнокорейский премиум-бренд Genesis опубликовал видео­тизер безымян­ного пока концепт-кара, премьера которого намечена на 31 марта. Ряд деталей, продемон­стриро­ванных в ролике, заставляет заподозрить в концепте электри­ческое купе. Вероятный прототип — необычное электро­купе Essentia, одним из авторов которого стал Александр Селипанов — дизайнер русского происхож­дения, который сейчас занимает пост директора по дизайну в компании Koenigsegg.

А вам нравится «кроссовер на солнечной энергии»?

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