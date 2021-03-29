Новый «убийца» Теслы сможет работать на солнечной энергии
Вадим Рощин
Американский стартап Humble Motors намерен выпустить первый в мире кроссовер на солнечной энергии, который может стать одним из конкурентов Tesla Model X. Анонсированный компанией SUV под названием One сможет проезжать на одном заряде до 800 километров. Также компания показала первые изображения нового кроссовера.
Главная «фишка» Humble One — крыша, состоящая из солнечных панелей. Общая площадь элементов для поглощения солнечного света — 82 квадратных фута (7,62 кв. м). Благодаря им в течение дня накапливается энергия, которой может хватит почти на 100 километров пробега. Заявленная мощность кроссовера — 1020 л.с., динамические характеристики пока не объявлены.
Основным источником питания для Humble One станет батарея, заряжаемая от сети. Для увеличения запаса хода применены классические для электрокаров приёмы. Так, в конструкции кроссовера массово использованы лёгкие материалы. Также создатели машины заявляют о проработанной аэродинамике их детища. Заявленный коэффициент лобового сопротивления кроссовера — 0,25 Сх, всего на одну десятую больше, чем у Tesla Model X.
Цена пятиместного SUV с солнечными панелями на крыше уже объявлена — 109 000 долларов (примерно 8,2 млн рублей). Потенциальный конкурент новинки, кроссовер Tesla Model X, в США стоит от 90 000 долларов. Забронировать Humble One предлагают на официальном сайте компании за символические 300 долларов, причём деньги обещают вернуть в случае возникновения трудностей с поставками.
Старт продаж Humble One ожидается в 2025 году, производство обещают запустить годом ранее. Создатели стартапа Humble уверяют, что собрали предзаказов на сумму более 20 миллионов долларов.
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