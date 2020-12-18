Pagani рассекретила самую мощную Huayra Tricolore с авиационными приборами

Итальянскую группу асов Frecce Tricolori называют самым крупным пилотажным объедине­нием в мире. Судя по всему, Горацио Пагани относится к успехам своих соотече­ственников с подобающим уважением, так как Huayra Tricolore не первый посвящённый им суперкар. 10 лет назад, на полу­вековой юбилей пилотажников, компания Pagani уже выпускала особую Zonda.

Нынешний суперкар, посвящённый 60-летию группы, отличается особым дизайном кузова: новый обвес разработан по мотивам внеш­ности самолёта Aermacchi MB-339A P.A.N. В его состав вошли иной передний бампер со сплиттером, задний диффузор и другое антикрыло, интегриро­ванное в кузов. Опоры крыла стили­зованы под хвостовые стабили­заторы реактивных самолётов и несут на себе соответ­ствующие номера.

На кузове суперкара узор в цветах итальянского флага, имитирующий распре­деление воздушных потоков. А в передней части Huayra Tricolore появилась так называемая трубка Пито — авиаци­онный прибор, измеряющий силу этих самых потоков набега­ющего воздуха. Завер­шают образ альтер­нативные колёсные диски и модерни­зированная оптика. В интерьере появятся кожа особого оттенка и декор из сплава, применяюще­гося в аэро­космической отрасли.

Отдачу 12-цилиндрового мотора от AMG специально для новинки увеличили на 13 л.с. по сравнению с 827-сильным двигателем Huayra Imola, которая ранее считалась самой мощной в семействе. Динамика 840-сильного суперкара, весящего 1270 кило­граммов, не уточняется.

Зато известна цена. В Pagani построят только три экзем­пляра Huayra Tricolore, каждый из которых стоит минимум 5,5 миллиона евро (6,7 миллиона долларов или 491 миллион рублей).