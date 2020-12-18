Pagani рассекретила самую мощную Huayra Tricolore с авиационными приборами
Дмитрий Елизаров
Компания Pagani рассекретила очередную спецверсию своего суперкара Huayra, анонсированную ранее на этой неделе. Посвящена она юбилею итальянской пилотажной группы Frecce Tricolori и получила особую внешность, некоторые авиационные устройства, а также самый мощный в линейке Pagani двигатель.
Итальянскую группу асов Frecce Tricolori называют самым крупным пилотажным объединением в мире. Судя по всему, Горацио Пагани относится к успехам своих соотечественников с подобающим уважением, так как Huayra Tricolore не первый посвящённый им суперкар. 10 лет назад, на полувековой юбилей пилотажников, компания Pagani уже выпускала особую Zonda.
Нынешний суперкар, посвящённый
60-летиюгруппы, отличается особым дизайном кузова: новый обвес разработан по мотивам внешности самолёта Aermacchi MB-339A P.A.N. В его состав вошли иной передний бампер со сплиттером, задний диффузор и другое антикрыло, интегрированное в кузов. Опоры крыла стилизованы под хвостовые стабилизаторы реактивных самолётов и несут на себе соответствующие номера.
На кузове суперкара узор в цветах итальянского флага, имитирующий распределение воздушных потоков. А в передней части Huayra Tricolore появилась так называемая трубка Пито — авиационный прибор, измеряющий силу этих самых потоков набегающего воздуха. Завершают образ альтернативные колёсные диски и модернизированная оптика. В интерьере появятся кожа особого оттенка и декор из сплава, применяющегося в аэрокосмической отрасли.
Отдачу 12-цилиндрового мотора от AMG специально для новинки увеличили на 13 л.с. по сравнению с 827-сильным двигателем Huayra Imola, которая ранее считалась самой мощной в семействе. Динамика 840-сильного суперкара, весящего 1270 килограммов, не уточняется.
Зато известна цена. В Pagani построят только три экземпляра Huayra Tricolore, каждый из которых стоит минимум 5,5 миллиона евро (6,7 миллиона долларов или 491 миллион рублей).
Одна из «обычных» Pagani Huayra в версии с открытым кузовом и 764-сильным мотором сейчас выставлена на продажу. Суперкар 2018 года выпуска оценён в 4 миллиона долларов.