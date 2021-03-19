Представлена самая мощная версия суперкара Pagani Huayra — с атмосферным мотором
Дмитрий Елизаров
Компания Pagani рассекретила хардкорную модификацию суперкара Huayra, которая может ознаменовать завершение производства модели. Для неё специально разрабатывали силовой агрегат и аэродинамику, сделав Huayra R самым мощным представителем семейства, но выезжать на дороги общего пользования на суперкаре будет нельзя. Цена — от 2,6 миллиона евро (почти 230 миллионов рублей).
Атмосферный шестилитровый V12, который получила Pagani Huayra R, развивает 850 л.с. и 750 Нм крутящего момента и может раскручиваться до 9000
об./мин.Двигатель разработан специально для этого суперкара компанией HWA AG — фирмой, которая специализируется на строительстве гоночных машин и напрямую связана с Mercedes-Benz. Эта же компания адаптировала для нового мотора и шестиступенчатую секвентальную коробку.
Характеристики двигателя позволяют новинке считаться самой мощной Huayra в семействе. Ранее таковой называли особую версию Huayra Tricolore: машина, посвящённая итальянской пилотажной группе, комплектуется 840-сильным двигателем от AMG.
Весь силовой агрегат интегрирован в структуру кузова, который выполнен из углепластиков и титановых сплавов. При этом жёсткость кузова удалось увеличить по сравнению с дорожными машинами на 51% на изгиб и на 16% на кручение. Кроме того, двигатель получил кастомную выхлопную систему из инконеля с более тонкими, чем обычно, стенками и встроенными регуляторами звука — для тех треков, на которых действуют шумовые ограничения. В компании заявили, что в итоге Huayra R своим звучанием будет напоминать винтажные болиды Формулы-1.
Сухая масса суперкара — всего 1050 килограммов. При этом новые аэродинамические элементы способны генерировать прижимную силу в 1000 килограммов на скорости в
320 км/ч— распределяется она между осями в соотношении 46:54. Для суперкара разработали, к примеру, новое антикрыло, характерный «плавник» на крыше, который сопрягается с задним воздухозаборником, активные закрылки в задней части и оригинальные боковые воздухозаборники. Опирается Huayra R на 19-дюймовые кованые колёса с карбон-керамическими тормозами Brembo.
Изображений интерьера Pagani пока не опубликовала, неизвестны и динамические характеристики новинки. Компания планирует собрать только 30 экземпляров суперкара, предназначенного исключительно для гоночных трасс.
При этом компания уже приступила к испытаниям своей следующей модели после Zonda и Huayra — предположительно, она получит «мягкогибридную» модификацию 12-цилиндрового двигателя, которую в Mercedes-Benz могут разработать для седана Maybach
S-класса.