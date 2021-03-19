Представлена самая мощная версия суперкара Pagani Huayra — с атмосферным мотором

Атмосферный шестилитровый V12, который получила Pagani Huayra R, развивает 850 л.с. и 750 Нм крутящего момента и может раскручи­ваться до 9000 об./мин. Двигатель разработан специально для этого суперкара компанией HWA AG — фирмой, которая специали­зируется на строитель­стве гоночных машин и напрямую связана с Mercedes-Benz. Эта же компания адаптиро­вала для нового мотора и шести­ступен­чатую секвентальную коробку.

Характеристики двигателя позволяют новинке считаться самой мощной Huayra в семействе. Ранее таковой называли особую версию Huayra Tricolore: машина, посвящённая итальянской пилотажной группе, комп­лектуется 840-сильным двигателем от AMG.

Весь силовой агрегат интегрирован в структуру кузова, который выполнен из угле­пластиков и титановых сплавов. При этом жёсткость кузова удалось увеличить по сравнению с дорожными машинами на 51% на изгиб и на 16% на кручение. Кроме того, двигатель получил кастомную выхлопную систему из инконеля с более тонкими, чем обычно, стенками и встроенными регуля­торами звука — для тех треков, на которых действуют шумовые ограни­чения. В компании заявили, что в итоге Huayra R своим звучанием будет напоминать винтажные болиды Формулы-1.

Сухая масса суперкара — всего 1050 кило­граммов. При этом новые аэро­динами­ческие элементы способны генерировать прижимную силу в 1000 кило­граммов на скорости в 320 км/ч — распре­деляется она между осями в соотношении 46:54. Для суперкара разработали, к примеру, новое антикрыло, характерный «плавник» на крыше, который сопрягается с задним воздухо­заборником, активные закрылки в задней части и оригиналь­ные боковые воздухо­заборники. Опирается Huayra R на 19-дюймовые кованые колёса с карбон-керамиче­скими тормозами Brembo.

Изображений интерьера Pagani пока не опубликовала, неизвестны и динамиче­ские характери­стики новинки. Компания планирует собрать только 30 экзем­пляров суперкара, предназ­наченного исключи­тельно для гоночных трасс.