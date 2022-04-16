Опубликованы фото большого кроссовера от Huawei

Размеры новинки составляют 5020х1945х1775 миллиметров при колёсной базе 2820 миллиметров. Таким образом, A ITO M7 оказывается в одном классе, например, с Audi Q 7. В салоне «китайца» три ряда сидений по два посадочных места. Колёсные диски — 20-дюймовые.

Под капотом стоит бензиновая «четвёрка» с наддувом мощностью 125 лошадиных сил. Она работает как генератор для зарядки на ходу тягового аккумулятора. За вращение колёс отвечает электромотор Huawei отдачей 272 л.с. Другой информации о машине пока нет.

Месяц назад в Китае показали более компактную модель AITO M5. У неё тот же ДВС работает генератором, а вот электромоторов может быть и два, мощностью до 503 сил. Самая мощная версия набирает 100 км/ч за 4,4 секунды.