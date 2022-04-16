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Опубликованы фото большого кроссовера от Huawei

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Кирилл Малышев

Под автомобильным брендом AITO, созданным китайским цифровым гигантом Huawei, выйдет большой кроссовер М7. Официальные изображения машины оказались в распоряжении портала Autohome, однако дебют ожидается только ближе к концу года.

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  • Размеры новинки составляют 5020х1945х1775 миллиметров при колёсной базе 2820 миллиметров. Таким образом, AITO M7 оказывается в одном классе, например, с Audi Q7. В салоне «китайца» три ряда сидений по два посадочных места. Колёсные диски — 20-дюймовые.
  • Под капотом стоит бензиновая «четвёрка» с наддувом мощностью 125 лошадиных сил. Она работает как генератор для зарядки на ходу тягового аккумулятора. За вращение колёс отвечает электромотор Huawei отдачей 272 л.с. Другой информации о машине пока нет.

Месяц назад в Китае показали более компактную модель AITO M5. У неё тот же ДВС работает генератором, а вот электромоторов может быть и два, мощностью до 503 сил. Самая мощная версия набирает 100 км/ч за 4,4 секунды.

Взяли бы машину от неавтомобильной компании?

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