Опубликованы фото большого кроссовера от Huawei

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Компания Huawei показала первый автомобиль: 550 сил и 1000 километров без подзарядки
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Кирилл Малышев
Под автомобильным брендом AITO, созданным китайским цифровым гигантом Huawei, выйдет большой кроссовер М7. Официальные изображения машины оказались в распоряжении портала Autohome, однако дебют ожидается только ближе к концу года.
Месяц назад в Китае показали более компактную модель AITO M5. У неё тот же ДВС работает генератором, а вот электромоторов может быть и два, мощностью до 503 сил. Самая мощная версия набирает 100 км/ч за 4,4 секунды.