Huawei поможет Chery сделать конкурента Тигуана под брендом Jetour

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Семиместный китайский кроссовер Jetour X90 обновился и стал мощнее
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Кирилл Малышев
Готовится к официальной премьере совместный проект двух китайских компаний — автопроизводителя Chery и электронного гиганта Huawei. Новый кроссовер выйдет под названием Jetour Dasheng.
Продажи стартуют только в третьем квартале, но все подробности ожидаются до конца весны. Dasheng будет унифицирован с моделями Chery, потому что Jetour — суббренд этой компании, основанный в 2018 году. Молодая марка готовит несколько новинок, среди которых футуристичный кроссовер с автопилотом X-1 и рамный внедорожник Т-Х.