В рестомод Mini встроили усилитель для электрогитары

Huawei поможет Chery сделать конкурента Тигуана под брендом Jetour

Новости

Кирилл Малышев

Готовится к официальной премьере совместный проект двух китайских компаний — автопроизводителя Chery и электронного гиганта Huawei. Новый кроссовер выйдет под названием Jetour Dasheng.

Читайте нас в Дзене!
1/2
  • Dasheng будет ориентирован на молодую аудиторию. У него безрамочные двери, двухэтажная оптика, выдвижные внешние ручки дверей. Кроссовер длиной 4,5 метра (одноклассник Volkswagen Tiguan) оснащён 20-дюймовыми колёсными дисками.
  • Участие Huawei, широко известного своим цифровым оборудованием и гаджетами, масштабное. Компания готовит для машины медиасистему, проекционный экран с дополненной реальностью, автопилот третьего уровня (позволяет водителю в некоторых ситуациях убрать руки с руля), функцию разблокировки замков смартфоном с технологией NFC.

Продажи стартуют только в третьем квартале, но все подробности ожидаются до конца весны. Dasheng будет унифицирован с моделями Chery, потому что Jetour — суббренд этой компании, основанный в 2018 году. Молодая марка готовит несколько новинок, среди которых футуристичный кроссовер с автопилотом X-1 и рамный внедорожник Т-Х.

Вам важно, кто делает электронику в машине?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение