Huawei поможет Chery сделать конкурента Тигуана под брендом Jetour

Dasheng будет ориентирован на молодую аудиторию. У него безрамочные двери, двухэтажная оптика, выдвижные внешние ручки дверей. Кроссовер длиной 4,5 метра (одноклассник Volkswagen Tiguan) оснащён 20-дюймовыми колёсными дисками.



Участие Huawei , широко известного своим цифровым оборудованием и гаджетами, масштабное. Компания готовит для машины медиасистему, проекционный экран с дополненной реальностью, автопилот третьего уровня (позволяет водителю в некоторых ситуациях убрать руки с руля), функцию разблокировки замков смартфоном с технологией NFC .

Продажи стартуют только в третьем квартале, но все подробности ожидаются до конца весны. Dasheng будет унифицирован с моделями Chery, потому что Jetour — суббренд этой компании, основанный в 2018 году. Молодая марка готовит несколько новинок, среди которых футуристичный кроссовер с автопилотом X-1 и рамный внедорожник Т-Х.