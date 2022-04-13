Шесть крутых «восьмёрок» ВАЗ-2108, которые продаются в России

Хуаньин, господин! Ну очень роскошные минивэны из Китая

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Артём Волков

Многие из тех, кто способен позволить себе автомобиль с водителем, давно поняли, что ездить в минивэне куда удобнее, чем в седане или внедорожнике. Поэтому, например, из V-классов начали делать настоящие бизнес-джеты на колёсах. Вот только количество V-классов ограничено, а комфорта хочется многим. Что делать? Взглянуть на китайский рынок! Мы посмотрели и выяснили, что доступно потребителю в КНР, который жаждет ездить на премиальном вэне.

Voyah Dreamer
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Бренд Voyah — совсем молодой. Марка специализируется на выпуске самых престижных и продвинутых автомобилей концерна Dongfeng. Первенцем «Войи» стал кроссовер Free, а недавно представленный электрический минивэн Dreamer должен поступить в продажу в середине 2022 года. 

Под представительной внешностью немаленького даже по меркам класса автомобиля (длина 5315 мм, ширина — 1980 мм) скрываются всего четыре посадочных места. Зато каких! Для главных пассажиров — задних — предусмотрен зашкаливающий комфорт, включающий в себя полностью сиденья с оттоманками и массажем, встроенный холодильник, отдельную медиасистему, потолок «звёздное небо» и панорамную крышу.

В отделке, естественно, применено всё самое лучшее. Например, кожа двух цветов и нечто, очень напоминающее розовое золото. Не исключено, что это оно и есть.

Модель построена на собственной электрической платформе Dongfeng ESSA (Electric Smart Secure Architecture). Полные технические характеристики пока не объявлены, но ожидается, что электровэн сможет разгоняться до 100 км/ч за 5,9 секунды. Будет в гамме и версия с небольшим ДВС в роли генератора. Подвеска у минивэна — пневматическая, привод — полный. Красота!

Buick GL8 Avenir
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Несмотря на американские корни, основной рынок сбыта для Бьюика сейчас — Китай, в котором и для которого производится большинство автомобилей этой марки, на совместном предприятии SAIC-GM. Роскошный минивэн GL8 — не исключение.

Приставку Avenir выписывают самым дорогим Бьюикам. В нашем случае подразумевается четырёхместная модификация с парой массивных (и явно предельно удобных) сидений в задней части салона, а также потрясающей отделкой из кожи нескольких цветов с ромбовидной просрочкой и металлическими вставками. 

Дополнительный комфорт обещают двойное остекление и напольное покрытие из натуральной шерсти. Снаружи такая машина отличается от любого другого GL8 матричной головной оптикой, уникальным синим цветом и фирменными дисками. 

Под капотом Авенира прячется 48-вольтовая мягкогибридная система на основе двухлитрового бензинового мотора GM Ecotec мощностью 260 лошадиных сил (350 Нм). Коробка передач — 9‑ступенчатый «автомат», но привод предлагается только передний. В Китае цены на модель начинаются с 463 900 юаней (более 5,7 млн рублей).

Maxus G90 и MIFA 9
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Maxus G90

Под двумя разными наименованиями прячутся автомобили-близнецы. Полностью электрический MIFA 9 был представлен осенью прошлого года и уже продаётся. Электромотор MIFA 9 выдаёт 245 сил и 350 Нм крутящего момента. Батарея ёмкостью 90 кВт·ч рассчитана на 560 километров пробега (по циклу CLTC). 

Бензиновый двигатель Maxus G90 обеспечивает похожие показатели — 234 л.с. и 390 Нм. В паре с ним работает 8‑ступенчатый «автомат» Aisin. Помимо различий в силовых агрегатах, машины отличаются оформлением передней части кузова: MIFA 9 не имеет традиционной радиаторной решётки, а у G90 она выполнена в весьма претенциозном стиле.

Компоновка «в базе» — семиместная, с раздельными креслами на втором ряду и диваном на третьем. Шестиместный вариант доступен за доплату. В последнем случае Максус и МИФА отлично укладываются в концепцию нашего материала. Ведь в этом случае пассажиры получают в своё распоряжение встроенные в подлокотники планшеты для управления функционалом кресел (включающим в себя, например, массаж и вентиляцию), а также систему видеосвязи с двумя камерами на втором ряду. 

Передний ряд тоже серьёзно цифровизирован. На передней панели нет физических кнопок, а её верхняя часть представляет собой единую панель из нескольких широкоформатных мониторов, один из которых предназначен для пассажира.

Roewe iMAX 8
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Начав с лицензионных копий Rover 75, сейчас марка Roewe, которая (как и Maxus) входит в концерн SAIC, выпускает собственные модели. И их много! Вот, скажем, минивэн iMAX8, который был представлен в 2020 году. Это, кстати, первый микроавтобус бренда. 

Модель получила семиместную компоновку с посадочной формулой 2+2+3. В такой машине в распоряжении пассажиров второго ряда будут удобные раздельные сиденья (раскладываются на угол до 159 градусов) с регулировкой боковых частей подголовника. Между креслами расположен мини-бар с отделением для чайного сервиза — эта конструкция может перемещаться по салону на полозьях, проложенных по центру пола. За развлечения под чашечку улуна отвечают небольшие экраны, встроенные в спинки передних сидений.

В движение автомобиль приводит двухлитровый бензиновый мотор мощностью 236 л.с. Коробка передач — восьмиступенчатый автомат Aisin. Передняя подвеска представляет собой классические стойки Макферсон, сзади установлена многорычажка.

GAC GN8
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А теперь — единственный автомобиль из списка, который уже официально продаётся в России — с турбомотором 2.0, развивающим 190 л.с. и 320 Нм крутящего момента. Модель построена на глубоко модернизированной платформе от компании Fiat. Привод — только передний, подвеска — независимая по кругу.

Как и полагается машинам из нашего списка, пассажирам второго ряда доступны электрические выдвижные оттоманки, массаж, вентиляция и своя зона климат-контроля. Из развлечений на борту имеются DVD-проигрыватель с двумя дисплеями. За доплату в GN8 добавят панорамное остекление и встроенный очиститель воздуха. 

Рекомендованные розничные цены в России начинаются от 3 399 000 рублей за базовую версию. Максимальная комплектация Prestige встанет в 4 199 000. Естественно, цены актуальны на момент написания этого текста.

Wuling Victory
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Минивэн от малоизвестного в России бренда с агрессивным дизайном рассчитан на молодых покупателей. А ещё, в отличие от всех остальных моделей нашего списка, задние двери в этой машине не сдвижные, а распашные — как на легковых автомобилях.

Для пассажиров второго ряда подготовлены раздельные кресла с подлокотниками и подножки с сервоприводом, а также отдельная зона климатической установки. Люк в крыше Victory — один из самых больших в сегменте. А тех, кого открывающаяся крыша не очень впечатляет, может обрадовать встроенный очиститель и ионизатор воздуха. 

А ещё Wuling — одна из самых «слабых» машиных в нашей подборке. Под капотом стоит 1,5-литровый бензиновый двигатель на 177 сил, который сочетается с вариатором и крутит только передние колёса. Впрочем, зачем торопиться, если сидишь с комфортом?

Ездили бы на машинах из этой подборки?

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