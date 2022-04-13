Хуаньин, господин! Ну очень роскошные минивэны из Китая

Бренд Voyah — совсем молодой. Марка специализируется на выпуске самых престижных и продвинутых автомобилей концерна Dongfeng. Первенцем «Войи» стал кроссовер Free, а недавно представленный электрический минивэн Dreamer должен поступить в продажу в середине 2022 года.

Под представительной внешностью немаленького даже по меркам класса автомобиля (длина 5315 мм, ширина — 1980 мм) скрываются всего четыре посадочных места. Зато каких! Для главных пассажиров — задних — предусмотрен зашкаливающий комфорт, включающий в себя полностью сиденья с оттоманками и массажем, встроенный холодильник, отдельную медиасистему, потолок «звёздное небо» и панорамную крышу.

В отделке, естественно, применено всё самое лучшее. Например, кожа двух цветов и нечто, очень напоминающее розовое золото. Не исключено, что это оно и есть.

Модель построена на собственной электрической платформе Dongfeng ESSA (Electric Smart Secure Architecture). Полные технические характеристики пока не объявлены, но ожидается, что электровэн сможет разгоняться до 100 км/ч за 5,9 секунды. Будет в гамме и версия с небольшим ДВС в роли генератора. Подвеска у минивэна — пневматическая, привод — полный. Красота!