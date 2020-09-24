Посмотрите, как гиперкар Hispano Suiza Carmen проехал в кортеже за $10 миллионов по треку
Дмитрий Елизаров
Электрический гиперкар Carmen возрождённой испанской марки Hispano Suiza совершил «круг почёта» по трассе Сарте в рамках традиционной 24-часовой гонки на выносливость. Стоит такое купе как минимум 1,5 миллиона евро (1,75 миллиона долларов или чуть менее 134 миллионов рублей).
Гран-турер возрождённой в 2019 году марки, как уточняет Carscoops, возглавил колонну редких гиперкаров. Заезд был организован клубом Supercar Owners Circle, и по знаменитому треку проехались Pagani Zonda LM и Huayra BC, Koenigsegg One:1, McLaren Senna в версии GTR LM и Ferrari Enzo. Общая стоимость машин в экзотическом кортеже — более 10 миллионов долларов.
Электрический гиперкар с дизайном в винтажном стиле был представлен на автосалоне в Женеве в 2019 году. Карбоновое купе оснащено двумя электромоторами в приводе задних колёс, которые совокупно развивают 1019 л.с. Производитель утверждает, что купе способно набрать первые
100 км/чменьше чем за 3 секунды при максимальной скорости в 250 км/ч.
Благодаря 80-киловаттной батарее Carmen весом 1670 килограммов может проехать на одной зарядке до 400 километров.
В планах компании — собрать лишь 19 экземпляров такого гран-турера. Первые товарные машины должны были поступить к заказчикам летом нынешнего года, однако официально о начале поставок компания Hispano Suiza пока не сообщала.