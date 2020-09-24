Посмотрите, как гиперкар Hispano Suiza Carmen проехал в кортеже за $10 миллионов по треку

Гран-турер возрождённой в 2019 году марки, как уточняет Carscoops, возглавил колонну редких гиперкаров. Заезд был организован клубом Supercar Owners Circle, и по знаменитому треку проехались Pagani Zonda LM и Huayra BC, Koenigsegg One:1, McLaren Senna в версии GTR LM и Ferrari Enzo. Общая стоимость машин в экзотическом кортеже — более 10 милли­онов долларов.

Электрический гиперкар с дизайном в винтажном стиле был представлен на автосалоне в Женеве в 2019 году. Карбоновое купе оснащено двумя электро­моторами в приводе задних колёс, которые совокупно развивают 1019 л.с. Производитель утверждает, что купе способно набрать первые 100 км/ч меньше чем за 3 секунды при максимальной скорости в 250 км/ч.

Благодаря 80-киловаттной батарее Carmen весом 1670 кило­граммов может проехать на одной зарядке до 400 километров.