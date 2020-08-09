«Китайский Rolls-Royce» Hongqi E-HS9 представлен официально
Кирилл Малышев
Компания Hongqi, название которой переводится как «Красное знамя», рассекретила серийный вариант концепта E115. На внедорожник
Аккумулятор в обоих случаях один и тот же — ёмкостью 92,4 кВт·ч. Его хватает на 500–600 километров. Заявленный разгон до сотни — четыре секунды.
Машину успели окрестить «китайским Роллс-Ройсом». Британский Rolls-Royce Cullinan чуть крупнее по всем измерениям. Длина
Е-HS9— 5209 мм, ширина — 2010 мм, высота — 1731 мм, колёсная база — 3110 мм. Да и общие мотивы в дизайне у машин есть. К тому же автором «Красного знамени» является Джайлс Тейлор, который прежде был шеф-дизайнером Роллс-Ройса.
В салоне установлены шесть ЖК-дисплеев. Три из них выполнены в едином кластере и растянулись по передней панели от двери до двери. Левый играет роль комбинации приборов, правый развлекает переднего пассажира, центральный — традиционная мультимедийная система. Ещё один тачскрин этажом ниже настраивает климат-контроль, два оставшихся достались задним пассажирам.
Продажи запустят до конца года. В Китае Hongqi
E-HS9будет стоить от 480 до 550 тысяч юаней. В переводе на рубли это 5–5,8 миллиона. Rolls-Royce Cullinan дороже примерно в шесть раз, и у него нет такого количества дисплеев.