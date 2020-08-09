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«Китайский Rolls-Royce» Hongqi E-HS9 представлен официально

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Кирилл Малышев

Компания Hongqi, название которой переводится как «Красное знамя», рас­секретила серийный вариант концепта E115. На внедорожник Е-HS9 ставят два электро­мотора мощностью 218 л.с., а в топовой версии — мощностью 218 сил спереди и 333 сзади.

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  • Аккумулятор в обоих случаях один и тот же — ёмкостью 92,4 кВт·ч. Его хватает на 500–600 километров. Заявленный разгон до сотни — четыре секунды.

  • Машину успели окрестить «китайским Роллс-Ройсом». Британский Rolls-Royce Cullinan чуть крупнее по всем измерениям. Длина Е-HS9 — 5209 мм, ширина — 2010 мм, высота — 1731 мм, колёсная база — 3110 мм. Да и общие мотивы в дизайне у машин есть. К тому же автором «Красного знамени» является Джайлс Тейлор, который прежде был шеф-дизайнером Роллс-Ройса.

  • В салоне установлены шесть ЖК-дисплеев. Три из них выполнены в едином кластере и растянулись по передней панели от двери до двери. Левый играет роль комбинации приборов, правый развлекает переднего пассажира, центральный — традиционная мульти­медийная система. Ещё один тачскрин этажом ниже настраивает климат-контроль, два оставшихся достались задним пассажирам.

  • Продажи запустят до конца года. В Китае Hongqi E-HS9 будет стоить от 480 до 550 тысяч юаней. В переводе на рубли это 5–5,8 миллиона. Rolls-Royce Cullinan дороже примерно в шесть раз, и у него нет такого количества дисплеев.

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