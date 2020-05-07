Истории: как пользователи Авто.ру ремонтировали свои машины

Карбюратор

Вспомнил свою первую поломку! В общем, поехали с будущей женой в деревню к её родственникам, в 130 км от нашего города, на стареньком (но вроде надёжном) Москвиче-2141, на котором раньше ездил отец, ну и давал мне, когда надо было. Это была первая дальняя поездка — раньше я только по городу ездил, ну, или на дачу... Казалось бы, что могло пойти не так?

Туда доехали ок, побыли там и поехали обратно под вечер. Расстояние-то смешное вроде. Но где-то уже на середине дороги началось что-то странное: машина теряла тягу и не хотела ехать. Было лето, температура градусов 30 на улице. В общем, пару раз останавливались и потом снова пытались ехать, но в какой-то момент Москвич перестал ехать совсем. Троил, двоил — или что он там делал — и просто глох. Попытался сам посмотреть под капот — ничего не понял. Явно что-то с питанием, но в карбюраторах я ничего не понимал. Остановились пара машин — не особо помогли.

В общем, деталей не помню — помню, что в результате попытки что-то открутить по совету «бывалого», проезжавшего мимо, у меня вылетела какая-то пружинка и какой-то шарик, и этот шарик упал куда-то в недра карбюратора. Стало понятно, что ничем хорошим это не кончится — отправил жену с родственником на попутке в город, сам поймал попутную Газель, которая тросом дотянула меня до какого-то сервиса, где мне за полчаса всё починили :) Оказалось, что и правда что-то сломалось в карбюраторе. В общем, мой первый ремонт закончился неудачей, и после этого я сам старался в машины уже не лазить. Стыдно — но факт.