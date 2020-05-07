Истории: как пользователи Авто.ру ремонтировали свои машины
Константин Новацкий
Недавно мы спрашивали, как и с помощью чего вам приходилось ремонтировать свою машину самостоятельно. Ожидая поток креативных решений, мы запаслись терпением, но вместо «советов бывалых» получили с десяток историй о боли, удаче и тяготах. Таким и бывает ремонт, который проводишь без помощи посторонних. Вот они — лучшие истории пользователей Авто.ру.
Мы стараемся сохранять авторские тексты, внося в них лишь самые необходимые правки.
Лампочка
Как-то в Geely MK перегорела лампа ближнего света (а перегорали они поочерёдно, каждые 3–6 месяцев то слева, то справа). Ну, открываю капот, откручиваю пластиковую заглушку с ближнего света, отсоединяю провода, отжимаю усики и достаю перегоревшую лампочку. Теперь мне надо повторить всё в обратном порядке. Беру новую лампочку, вставляю, хватаюсь за усики, закрепляю их, беру провода, чтобы надеть их, а цоколя лампочки не нахожу... Рукой начинаю поиски пропажи, потрогал всё вокруг, обзавёлся фонарём — нигде не видно... Ну что ж, пришлось покупать новую и быть внимательнее при замене.
Спустя год попадаю в ДТП (какой-то товарищ, выезжая из двора, решил, что 10–15 метров по мокрой дороге мне хватит, чтобы остановиться, ну и я и остановился... об него). Левая фара вдребезги, лампочка ближнего света, соответственно, тоже. При детальном рассмотрении среди осколков увидел целую и невредимую, потерянную годом ранее лампу с цоколем Н1.
Коробка передач
В 1997 году досталась Таврия 3-летняя. Первый собственный автомобиль. От неимения опыта и юношеской беспечности (по сути, мне ещё и 18 не исполнилось) решил экспериментальным путём проверить, почему же рекомендуют переключаться на каждой передаче в строго определённом диапазоне скоростей (первая до 20 км/ч, вторая до 40 и т.д.). В один чудесный день, находясь на пустой лесной дороге, решил выжать из каждой передачи максимум. На тот момент для меня трёхдверная красная Таврия — почти спорткупе:) Когда добрался до 4-й передачи, в коробке что-то дзинькнуло... и захрустело. Пришлось эксперимент отложить. Разбор коробки вёл у отца на нефтепромысле в арочнике, где стояла спецтехника. Достал книжку (руководство), расстелил дорнит 2×2, поставил ведро солярки и начал методично разбирать КПП, складывая аккуратно друг на друга все шестерёнки, чтобы не забыть последовательность. Когда на следующие выходные я приехал с новым игольчатым подшипником (именно он стал виновником торжества), то увидел, что кто-то «очень заботливый» взял этот дорнит за 4 конца и переложил в другой угол мешочком, т.к. надо было загнать КрАЗ, а моё творчество очень мешало. В результате, когда я всё это развернул, увидел горку шестерён, подшипников и валов! В руководстве к а/м была только общая схема собранной коробки. По ней, т.е. визуально, я собрал за два месяца эту коробку. И она успешно поехала! Радости не было предела!
Редуктор
Первый ремонт был в армии. ЗИЛ-131 достался не на ходу... Февраль, холодный бокс. Замена заднего разрушенного редуктора. В итоге замена всего моста, разборка и смазка всех шести ступиц с ремонтом подкачки, замена выжимного со снятием КПП... Помощь старших товарищей-контрактников была бесценна. Машина стала на ход, проехал на ней около 15 тысяч. На всю жизнь её запомнил...
Тонкая настройка
Ну, как-то я настраивал карб в «жиге». Пока не набухался пару раз, так и не настроил. Напился — настроил. Пробовал второй раз на машине знакомого. Пока не набухался — не настроил. Видать, это техпроцесс настройки.
Карбюратор
Вспомнил свою первую поломку! В общем, поехали с будущей женой в деревню к её родственникам, в 130 км от нашего города, на стареньком (но вроде надёжном) Москвиче-2141, на котором раньше ездил отец, ну и давал мне, когда надо было. Это была первая дальняя поездка — раньше я только по городу ездил, ну, или на дачу... Казалось бы, что могло пойти не так?
Туда доехали ок, побыли там и поехали обратно под вечер. Расстояние-то смешное вроде. Но где-то уже на середине дороги началось что-то странное: машина теряла тягу и не хотела ехать. Было лето, температура градусов 30 на улице. В общем, пару раз останавливались и потом снова пытались ехать, но в какой-то момент Москвич перестал ехать совсем. Троил, двоил — или что он там делал — и просто глох. Попытался сам посмотреть под капот — ничего не понял. Явно что-то с питанием, но в карбюраторах я ничего не понимал. Остановились пара машин — не особо помогли.
В общем, деталей не помню — помню, что в результате попытки что-то открутить по совету «бывалого», проезжавшего мимо, у меня вылетела какая-то пружинка и какой-то шарик, и этот шарик упал куда-то в недра карбюратора. Стало понятно, что ничем хорошим это не кончится — отправил жену с родственником на попутке в город, сам поймал попутную Газель, которая тросом дотянула меня до какого-то сервиса, где мне за полчаса всё починили :) Оказалось, что и правда что-то сломалось в карбюраторе. В общем, мой первый ремонт закончился неудачей, и после этого я сам старался в машины уже не лазить. Стыдно — но факт.
Парктроник
Протирал как-то я парктроники зимой от снега и на один надавил сильно. Может, лёд хотел счистить, а датчик возьми и провались в бампер. Вытащить не получилось, так мне пришлось снять колесо, локер, обшивку багажника, фонарь и бампер, чтоб вернуть датчик на место.
Охлаждение
Первый ремонт настиг меня на третий день владения авто, в 2012 году) У моего ВАЗ-2109 не открылся термостат в пробке, и я «закипел». Антифриз со всех щелей, от пара не видно машины, кто-то кричит «глуши, глуши!» А что, глупый совсем ещё. Как остыла, заводиться отказалась напрочь. Ещё ездить толком не умел, а уже на «галстук» меня. Стресс потом ещё пару дней заливали. Как итог — замена термостата с датчиком температуры, половины шлангов, датчика положения коленвала (залило антифризом), продувка радиатора. Движок кипячение выдержал.
Подрамник
В 2012-м один мастер по сход-развалу сказал, что не может выставить колёса из-за деформированных площадок для эксцентриков, и предложил мне выкинуть подрамник (так как «это уже невозможно починить») или автомобиль (Lexus IS/Toyota Altezza), тем самым задев мои чувства!
Вечером этого же дня я выпросил у знакомого гараж, в котором принялся решать проблему, подбадривая себя тем, что я всё-таки инженер и процедура не должна отнять много времени. Как же я был не прав...
Примерно в 4 часа утра я героически демонтировал задний подрамник в сборе с редуктором, приводами и колёсами и выкатил его на улицу.
После проведённого времени и проделанного я больше не хотел видеть этот гараж, машину, инструмент и вообще всё, что с этим связано... Но сдаваться я не умею, поэтому было принято решение отвезти подрамник домой и там уже продолжить.
Уже дома, после нескольких часов созерцания (сказывался недосып) подрамника в саду на зелёном газоне, в голове сложился план работ.
Я научился пользоваться электросваркой, собрал домашний пескоструй, обработал подрамник и редуктор, покрасил и заодно поменял все шаровые опоры, сайлентблоки и масло в редукторе. Это заняло ещё несколько дне... недель.
На выходе получил красивый подрамник с обслуженным редуктором и новыми рычагами. Надо сказать, что собрал всё и поставил на место быстро, и ещё отрегулировал ручник. После чего поехал к этому же мастеру, с гордым выражением вручил автомобиль и приказал делать мне сход-развал, да побыстрее! После успешной регулировки он отдал мне автомобиль и сказал, что надо было сразу ехать к нему с новым подрамником, а редуктор я купил зря... С моими заверениями в том, что это старый подрамник, он так и не согласился...
PS: Хозяин гаража до сих пор припоминает мне этот ремонт. Дело в том, что машину я оставил вывешенной на гидравлических домкратах, которые за несколько дней полностью опустились. В этот момент под машиной случайным образом оказались баллоны с аэрозольными распылителями (с краской или битумом, точно не помню), которые полностью восприняли вес авто (и выдержали), параллельно выпустив всё своё содержимое на стены гаража и всё, что было по бокам от машины. Сорян, Бро!