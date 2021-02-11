Колёса оторвало, мотор улетел

Мечта у каждого своя. И для кого-то это наверняка «пятёрка» BMW! Даже если она уже не очень новая и с большим пробегом. Как правильно осмотреть подобный авто­мобиль и сделать выбор, о котором потом не придётся жалеть? На самом деле основные правила подбора машины всегда одинаковы. Держи ухо востро, не забывай об отчётах ПроАвто и смотри «Осторожно, окрашено» — мы показываем, на что обратить внимание.