Сколько времени россияне тратят на дорогу на дачу: опрос Авто.ру

Пробки — основная причина долгой дороги, на них в той или иной степени пожаловались 86 процентов респондентов. Причём 2 процента дачников из-за пробок вообще отказались от автомобиля в качестве транспорта.

Две трети участников ответили, что заторы по пути на дачу встречаются, но незначительные. И лишь 14 процентам респондентов удаётся избежать заторов.