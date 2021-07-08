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Сколько времени россияне тратят на дорогу на дачу: опрос Авто.ру

Разбор

Дмитрий Савостьянчик

Большинство россиян — 57 процентов — добираются на дачу дольше 1 часа: такие результаты были получены в ходе опроса пользователей Авто.ру. Также респонденты рассказали, как далеко находятся их дачи от дома, в какой день они предпочитают выезжать туда и часто ли попадают в пробки.

26 процентов россиян тратят на дорогу на дачу больше двух часов — дорога туда-обратно занимает больше, чем перелёт Москва–Краснодар–Москва. Тех, кто добирается до места отдыха за полчаса или быстрее, в полтора раза меньше — 18 процентов. Ещё четверть респондентов тратят на дорогу не больше часа, и почти треть опрошенных — 1–2 часа.

Пробки — основная причина долгой дороги, на них в той или иной степени пожаловались 86 процентов респондентов. Причём 2 процента дачников из-за пробок вообще отказались от автомобиля в качестве транспорта.

Две трети участников ответили, что заторы по пути на дачу встречаются, но незначительные. И лишь 14 процентам респондентов удаётся избежать заторов.

Большинство опрошенных — 59 процентов — выезжают на дачу в пятницу вечером или утром-днём в субботу. Тогда, как правило, и образуются самые большие заторы.

Остальные предпочитают выбрать альтернативное время, чтобы миновать пробки. Нередко это ночь пятницы — так делает 12 процентов опрошенных. В 2,5 раза меньше людей «стартуют» ещё в четверг, а самым непопулярным временем, которое выбирают лишь 3 процента дачников, оказалось утро пятницы.

У большинства респондентов — 39 процентов — дача находится недалеко от города, в пределах 50 километров от дома. И таких оказалось в 3,5 раза больше, чем тех, чьи участки расположены дальше 150 километров от места жительства. Ещё 20 процентов опрошенных преодолевают не более 75 километров. И по 15 процентов насчитывается тех, кто едет не больше 100 и 150 километров.

А сколько времени вы обычно тратите на дорогу на дачу?

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