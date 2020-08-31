Тачскрины в автомобилях оказались грязнее туалетов
Михаил Кондратьев
Британский портал Compare the Market, посвящённый, в том числе, вопросам страхования, опубликовал список самых грязных мест в салоне автомобиля. Исследования показали, что на тачскрине мультимедийной системы в некоторых машинах может быть в три раза больше бактерий, чем на офисном унитазе.
В исследовании были изучены салоны десяти автомобилей разного класса и назначения — от семейных машин и премиальных моделей до рабочих фургонов. Образцы были собраны с рукояток коробок передач, переключателей поворотников, рулей, водительских ремней безопасности и сидений, внутренних ручек дверей, ветровых стёкол, кнопок управления аудиосистемой или сенсорных дисплеев, а также корпусов салонных зеркал заднего вида. Для сравнения результатов также был взят мазок с сиденья офисного унитаза.
Определение количества бактерий проводилось с помощью специальных тампонов и вычислительного оборудования для выявления относительных световых единиц (RLU). Затем показатель RLU сравнивался с количеством аденозинтрифосфата (АТФ) в образцах. АТФ — это источник энергии в живых организмах, по содержанию которого на поверхностях можно судить об относительной чистоте.
У всех исследованных автомобилей крайне грязным оказался руль, но именно органы управления аудиосистемой содержали на 371 процент больше бактерий, чем туалет. Выяснилось также, что салон семейной машины может быть вдвое грязнее салона рабочего фургона.