Тачскрины в автомобилях оказались грязнее туалетов

В исследовании были изучены салоны десяти авто­мобилей разного класса и назначения — от семейных машин и премиальных моделей до рабочих фургонов. Образцы были собраны с рукояток коробок передач, пере­ключателей поворотников, рулей, водительских ремней безопас­ности и сидений, внутренних ручек дверей, ветровых стёкол, кнопок управления аудио­системой или сенсорных дисплеев, а также корпусов салонных зеркал заднего вида. Для сравнения результатов также был взят мазок с сиденья офисного унитаза.

Определение количества бактерий проводилось с помощью специальных тампонов и вычисли­тельного оборудо­вания для выявления относительных световых единиц (RLU). Затем показатель RLU сравни­вался с количеством аденозин­трифосфата (АТФ) в образцах. АТФ — это источник энергии в живых организмах, по содер­жанию которого на поверх­ностях можно судить об относительной чистоте.