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Тачскрины в автомобилях оказались грязнее туалетов

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Михаил Кондратьев

Британский портал Compare the Market, посвящённый, в том числе, вопросам страхо­вания, опубликовал список самых грязных мест в салоне автомобиля. Исследо­вания показали, что на тачскрине мульти­медийной системы в некоторых машинах может быть в три раза больше бактерий, чем на офисном унитазе.

  • В исследовании были изучены салоны десяти авто­мобилей разного класса и назначения — от семейных машин и премиальных моделей до рабочих фургонов. Образцы были собраны с рукояток коробок передач, пере­ключателей поворотников, рулей, водительских ремней безопас­ности и сидений, внутренних ручек дверей, ветровых стёкол, кнопок управления аудио­системой или сенсорных дисплеев, а также корпусов салонных зеркал заднего вида. Для сравнения результатов также был взят мазок с сиденья офисного унитаза.

  • Определение количества бактерий проводилось с помощью специальных тампонов и вычисли­тельного оборудо­вания для выявления относительных световых единиц (RLU). Затем показатель RLU сравни­вался с количеством аденозин­трифосфата (АТФ) в образцах. АТФ — это источник энергии в живых организмах, по содер­жанию которого на поверх­ностях можно судить об относительной чистоте.

  • У всех исследованных автомобилей крайне грязным оказался руль, но именно органы управления аудио­системой содержали на 371 процент больше бактерий, чем туалет. Выяснилось также, что салон семейной машины может быть вдвое грязнее салона рабочего фургона.

Насколько внимательно вы следите за чистотой в салоне?

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