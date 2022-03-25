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Рост цен на автомобили замедлился, количество предложений растёт: как изменился авторынок в марте

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

Аналитики Авто.ру изучили ключевые показатели на классифайде и узнали, насколько подорожали автомобили в период с 14 по 22 марта, как изменились спрос и количество предложений в продаже.

На графиках сохранили динамику показателей относительно 15 февраля — эту дату используем как условную контрольную точку до начала кризиса. 

Что стало с ценами

С 14 по 22 марта средняя цена новых автомобилей на Авто.ру повысилась всего на 2,3%, до 5,1 миллиона рублей — дилеры массово пересмотрели цены на большинство предложений ещё в первой половине месяца. Для сравнения, в период с 15 февраля по 13 марта средняя цена выросла на 60%. 

На вторичном рынке за исследуемый период машины подорожали на те же 2,3%, их средняя цена на классифайде сейчас — почти 1,2 миллиона рублей. Самые дорогие «бэушки» продают дилеры: дороже 1,8 миллиона рублей, однако с 14 марта этот показатель не изменился. Самые доступные машины — в среднем по 940 тысяч рублей — у частных продавцов, но они и повысились в цене сильнее: примерно на 3,6%. Предложения профессиональных продавцов чуть дороже: почти миллион рублей (плюс 2,9%).

Относительно контрольной точки дилеры подняли цены на 23,3%, частники — на 16,3%, профессиональные продавцы — на 16,9%. Средние цены выросли на 19,1%.

Как менялось количество объявлений и интерес пользователей

Интерес пользователей к покупке новых автомобилей во второй половине марта сократился (аналитики оценивали количество просмотров телефонов на одно объявление). Сильнее всего на спрос повлияло резкое подорожание машин: в конце февраля — начале марта россияне ещё надеялись купить автомобили по докризисным ценам, поэтому активно запрашивали контакты продавцов. Тем не менее относительно середины февраля интерес к приобретению новых машин тоже немного подрос.

На вторичном рынке — небольшое снижение спроса относительно середины марта, хотя не такое сильное, как на рынке новых машин. Но уже 22 марта телефоны продавцов смотрели почти на 20% чаще, чем 15 февраля, а в среднем за 3 недели весны этот показатель оказался на 10% выше, чем за этот же период февраля. 

Несмотря на сложности с поставками и выпуском новых автомобилей, количество предложений 22 марта оказалось на 21% выше, чем 14‑го, и вдвое больше, чем в начале месяца! Вероятно, что многие дилеры выбрали новую для себя стратегию работы, пересмотрели цены на имеющиеся машины на складах и стали вновь активно размещаться на Авто.ру. Сейчас этот показатель на 43% ниже, чем в середине февраля, но позитивная динамика второй и третьей недель марта создаёт оптимистичные настроения на рынке. 

Количество предложений о продаже автомобилей с пробегом относительно второй недели марта почти не изменилось. Ежедневно этот показатель колебался в пределах одного процента — то в плюс, то в минус. Единственный день, когда количество объявлений сократилось более заметно, — 22 марта: минус 4% по сравнению с серединой месяца. Относительно контрольной точки 22 марта предложений стало меньше на 17,5%. 

Зато количество предложений с подержанными машинами от дилеров с 14 по 22 марта выросло на 2%. Выбор автомобилей от собственников сократился на 5%, а сильнее всего пострадали профессиональные продавцы — минус 12%. 

Как изменилась структура предложений

Структура предложений сместилась в сторону более дорогих автомобилей, что ожидаемо на фоне общего роста цен.

Среди объявлений с новыми машинами резко выросло число публикаций с моделями дороже 3 миллионов рублей: они заняли 42% классифайда (плюс 3,3 пункта к 14 марта) и стали самым массовым сегментом. Доля самых бюджетных машин сократилась на 0,9 пункта, до 1,3%, моделей чуть подороже — на 1,7 пункта, до 15,7%, представителей среднего ценового сегмента — на 0,7 пункта, до 41,1%. 

На вторичном рынке увеличилось количество дорогих машин: предложений с ценой от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей стало больше на 0,4 пункта (22,3 процента), машин за 1–3 миллиона — на 1 пункт (15,4 процента), количество вариантов дороже 3 миллионов прибавилось на 1,5 пункта (10,2%). Резко сократилось количество самых бюджетных предложений — минус 2,5 пункта, до 35%. Машин за 500–800 тысяч в продаже чуть больше 17% (минус 0,3 пункта). 

С 14 марта на 1,6 пункта увеличилась доля публикаций от дилеров: сейчас на них приходится почти четверть машин. Объявлений от частников стало меньше на 0,5 пункта (63,1 процента), от профессиональных продавцов — на 1 пункт (12,1 процента).

Сколько объявлений появляется и выбывает

Еженедельно дилеры добавляют меньше объявлений о продаже новых автомобилей, чем снимают. И если в первую неделю месяца «выбывших» публикаций было вдвое больше, чем добавленных, то за третью неделю разрыв между новыми объявлениями и снятыми с продажами сократился до 10%.

На вторичном рынке соотношение снятых и добавленных объявлений тоже выравнивается. В первую неделю марта новые машины появлялись на треть реже, чем снимались уже размещённые, а в третью неделю — всего на 10% реже.

Как думаете, цены на машины могут упасть?

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