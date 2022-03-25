Рост цен на автомобили замедлился, количество предложений растёт: как изменился авторынок в марте

На вторичном рынке — небольшое снижение спроса относительно середины марта, хотя не такое сильное, как на рынке новых машин. Но уже 22 марта телефоны продавцов смотрели почти на 20% чаще, чем 15 февраля, а в среднем за 3 недели весны этот показатель оказался на 10% выше, чем за этот же период февраля.

Несмотря на сложности с поставками и выпуском новых автомобилей, количество предложений 22 марта оказалось на 21% выше, чем 14‑го, и вдвое больше, чем в начале месяца! Вероятно, что многие дилеры выбрали новую для себя стратегию работы, пересмотрели цены на имеющиеся машины на складах и стали вновь активно размещаться на Авто.ру. Сейчас этот показатель на 43% ниже, чем в середине февраля, но позитивная динамика второй и третьей недель марта создаёт оптимистичные настроения на рынке.