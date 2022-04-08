Как изменился российский авторынок в марте: цены, предложение, спрос. Итоги месяца
Дмитрий Савостьянчик
Аналитики Авто.ру выяснили, насколько подорожали автомобили в России в марте и как изменились спрос и количество предложений по сравнению с февралём 2022 года.
Для сравнения и наглядности на графиках показали изменение метрик относительно 15 февраля — эту дату используем как условную контрольную точку.
Что происходит с ценами
К концу марта новые автомобили на Авто.ру выросли в цене в среднем на 60,5% — до 5 миллионов рублей. Однако за последнюю неделю месяца цены немного снизились — на 3,2%.
Подержанные автомобили дорожали не так быстро — на 18,7%, до 1,2 миллиона рублей. И вслед за рынком новых машин в период с 23 по 31 марта цены немного снизились — на 0,5%.
Предложения от дилеров подорожали на 20,8% — в среднем машины продаются за 1,8 миллиона рублей. В конце марта цены снизились на 2,1%. Машины от собственников за полтора месяца прибавили 17,3% — средняя цена составляет 950 тысяч рублей (плюс 0,6% за последнюю неделю месяца). Средние цены предложений от профессиональных продавцов перешагнули отметку миллион рублей — теперь машины от них на 17,5% дороже, чем в середине февраля, и на 0,2% дороже, чем 23 марта.
Как меняется интерес пользователей и количество объявлений
Средние значения пользовательской активности на классифайде в марте сравниваются с показателями с 1 по 23 февраля — чтобы не учитывать в статистике период ажиотажного спроса.
Конец февраля и начало марта стали для рынка новых автомобилей ажиотажными: спрос на машины (аналитики оценивали количество просмотров телефонов на одно объявление) сильно превышал обычные показатели. Но уже во второй половине месяца интерес вернулся на докризисный уровень. И всё же по итогам марта пользователи Авто.ру оказались почти вдвое активнее, чем в феврале. Во второй половине месяца покупатели смотрели телефоны продавцов на 20% чаще, чем в феврале.
На вторичном рынке в марте спрос повысился на 15%. Во второй половине месяца ажиотажная активность пользователей утихла, но телефоны продавцов интересовали покупателей на 8% чаще, чем в феврале.
В начале марта, из-за высокого спроса и неопределённости на рынке, многие дилеры сняли большое количество объявлений о продаже новых машин. Выждав несколько дней и пересмотрев цены, предложения стали возвращать на классифайд — к концу месяца их оказалось вдвое больше, чем в начале.
К концу марта объём предложений, по мнению аналитиков, достиг пика на ближайшее время: сейчас дилеры почти не получают новых автомобилей от производителей и импортёров.
В последнюю неделю марта на Авто.ру зафиксирован рост предложений о продаже автомобилей с пробегом — в среднем на 4%. Однако собственники по-прежнему не спешат продавать машины, из-за чего количество предложений по итогам месяца снизилось на 3%.
Активнее всего за последнюю неделю восстанавливалось количество предложений от собственников: на 7,1% (минус 3% с начала марта). Профессиональные продавцы к 31 марта разместили на 5% больше предложений, чем неделей ранее, однако по сравнению с началом месяца объявлений стало на 15% меньше. У дилеров — самые незаметные колебания: плюс 3% за неделю и минус 2% с начала месяца.
Как изменилась структура предложений
В марте (относительно 15 февраля) на Авто.ру в продаже появилось больше дорогих автомобилей. На рынке новых машин преобладают модели по цене от 1,5 до 3 миллионов рублей: на них приходится 43,3% от всех предложений на классифайде (плюс 4,8 п.п.). Среди объявлений с новыми машинами резко выросло количество публикаций с моделями дороже 3 миллионов рублей: они заняли почти 42% классифайда (плюс 3,3 пункта к 14 марта) и стали самым массовым сегментом.
Количество бюджетных и околобюджетных машин уменьшается, одновременно падает и их доля: на ценовой сегмент от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей приходится 14,6% предложений (минус 12,3 п.п.), дешевле 800 тысяч — всего 1,1% (минус 2,5 п.п.). Впрочем, это объясняется тем, что даже по официальным прайс-листам моделей дешевле миллиона рублей на российском рынке почти не осталось.
В сегменте подержанных машин увеличилось количество предложений с ценой от 1,5 миллиона рублей. Машины стоимостью от 1,5 до 3 миллионов занимают 15,3% от всех объявлений на Авто.ру (плюс 0,6 п.п.), дороже 3 миллионов — 10,9% (плюс 4,2 п.п.)
Кроме роста цен, который достаточно «оперативно» сказывается на структуре предложений, к уменьшению доли машин бюджетного или среднего ценового сегмента приводит ажиотажный спрос. Наиболее доступные популярные максимально быстро находят своих покупателей и «покидают» рынок на ближайшие несколько лет, а в продаже остаются менее ликвидные или дорогие автомобили.