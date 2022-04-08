Как изменился российский авторынок в марте: цены, предложение, спрос. Итоги месяца

Аналитики Авто.ру выяснили, насколько подорожали автомобили в России в марте и как изменились спрос и количество предложений по сравнению с февралём 2022 года.

Для сравнения и наглядности на графиках показали изменение метрик относительно 15 февраля — эту дату используем как условную контрольную точку.