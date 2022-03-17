Спрос, предложения и цены: как изменился авторынок за месяц
Дмитрий Савостьянчик
Аналитики Авто.ру выяснили, как изменился российский автомобильный рынок за последний месяц. Изучили цены, объём предложений и активность пользователей классифайда в период с 15 февраля по 13 марта 2022 года.
Что стало с ценами
Резкий скачок курсов ключевых валют моментально отразился на ценах на автомобили. Средняя цена новых автомобилей на Авто.ру выросла на 60%, до 4,94 миллиона рублей. Цены начали меняться в конце зимы и первые дни весны: 28 февраля машины стоили уже на 4% дороже, чем 27‑го, а к первому марту подорожали ещё на 5,3%.
Самый сильный рост цен по отношению к предыдущему дню зафиксирован 5 и 7 марта: плюс 7,1 и 8,5% соответственно.
На вторичном рынке рост цен был не таким стремительным. Однако 13 марта машины стоили на 16% дороже, чем 15 февраля, — в среднем 1,13 миллиона рублей. Наибольший рост пришёлся на период с 28 февраля по 3 марта: ежедневно цены увеличивались на 1,2–2,4%.
Очевидно, что дилеры быстрее среагировали на изменения экономической ситуации, обновив цены на машины на складах. Цены на вторичном рынке будут расти плавнее, постепенно «догоняя» темп роста цен на новые автомобили.
Как менялось количество объявлений и интерес пользователей
Несмотря на подорожание новых автомобилей, пользователи всё равно готовы их покупать.
Просмотров телефонов дилеров (среднее количество просмотров на одно объявления) за период исследования стало больше на 10%: в пиковые дни — 2 и 3 марта — этот показатель был втрое выше середины февраля. К выходным дням (к 11 марта) покупатели узнавали телефоны на 65% чаще, чем 15 февраля. В первую неделю марта телефоны продавцов смотрели втрое чаще, чем в начале февраля.
К подержанным машинам интерес рос не так быстро: 13 марта количество просмотров телефонов на одно объявление увеличилось на 8%. Но, как и в случае с рынком новых машин, на активности пользователей сказались выходные дни: в пятницу, 11 марта, этот показатель был на 28% выше, чем 15 февраля. Самые «активные» дни были 1–3 марта: в этот период покупатели смотрели телефоны продавцов на 66% чаще, чем 23 февраля, и на 36% чаще, чем 15 февраля.
Из-за неопределённости с ценами многие дилеры приостановили продажи новых автомобилей — даже тех, которые ещё есть на складе. Поэтому количество предложений на классифайде с 23 февраля по 3 марта заметно сократилось. Но уже с 5 марта база вернулась к росту — к 13 марта объявлений стало в полтора раза больше.
Большинство продавцов на вторичном рынке не поддались дилерским настроениям, поэтому количество предложений падало не так резко. Однако к 13 марта объявлений оказалось на 14% меньше, чем 15 февраля. Сильнее всего рынок просел 28 февраля: всего за сутки число предложений уменьшилось на 5%.
В марте объём объявлений о продаже подержанных автомобилей восстанавливается медленнее, чем в случае с новыми машинами. Вероятно, многие из тех, кто планировал сменить личный транспорт, решили повременить: найти достойную альтернативу в условиях дефицита достаточно трудно, а покупать новую машину — очень дорого.
Как изменилась структура предложений
Помимо роста цен изменилась и структура предложений. Недорогих автомобилей — до 1,5 миллиона рублей — стало меньше. В середине февраля на них приходилась почти треть рынка, а 9–10 марта — меньше четверти.
Дорогих машин в конце февраля и начале марта на какое-то время стало меньше. Вероятнее всего — из-за переоценки. Но уже к 13 марта их доля в общем объёме объявлений на Авто.ру восстановилась и оказалась самой высокой за прошедший месяц — 36%.
При этом основной объём предложений — о моделях среднего ценового сегмента. Их доля за исследуемый период выросла на 20%: к 13 марта на такие машины приходилось почти 45% объявлений.
Изменения связаны не столько с трансформацией непосредственно структуры предложений, сколько с общим ростом цен. Те машины, которые в январе-феврале стоили 2,5 миллиона рублей, в марте продавались уже дороже трёх миллионов.
На вторичном рынке изменений почти нет. Достаточно сдержанный рост цен и не столь резкое снижение числа объявлений практически не отразились на структуре предложений: 38% машин стоят дешевле 500 тысяч рублей, 17% — не дороже 800 тысяч, ещё 22% — в пределах 1,5 миллиона рублей, 14% — от 1,5 до 3 миллионов рублей, оставшиеся 9% — дороже 3 миллионов. С 15 февраля на 2 п.п. сократилось число машин дешевле 1,5 миллиона, зато выросло количество самых дорогих предложений.
Минимально изменилась и доля объявлений от разных продавцов. Чаще всего 13 марта на Авто.ру встречались предложения от частников — 65% (плюс 4,9 пункта по сравнению с серединой февраля). Дилеры заняли 23% рынка подержанных машин (минус 3,5 п.п.), профессиональные продавцы — 13% (минус 1,4 п.п.).
Сколько объявлений появляется и выбывает
Несмотря на увеличение снимаемых с продажи автомобилей в начале марта, рынок уже восстанавливается. Среди дилеров снятие объявлений в первую очередь объясняется «уходом» на переоценку склада.
Уже 4 марта российские дилеры стали выкладывать больше предложений, чем снимать с продажи. А накануне праздничных дней — 5 марта — новых предложений было втрое больше, чем выбывших.
Профессиональные и частные продавцы в марте снимают автомобили с продажи чаще, чем публикуют. Однако до 24 февраля на рынке ощущался профицит предложений: вероятно, на фоне очень высоких цен на машины, собственники старались быстро и максимально дорого продать свой транспорт. В последнюю неделю месяца, из-за резких изменений в экономике и на автомобильном рынке, многие владельцы решили повременить с продажей.