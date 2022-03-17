Спрос, предложения и цены: как изменился авторынок за месяц

Из-за неопределённости с ценами многие дилеры приостановили продажи новых автомобилей — даже тех, которые ещё есть на складе. Поэтому количество предложений на классифайде с 23 февраля по 3 марта заметно сократилось. Но уже с 5 марта база вернулась к росту — к 13 марта объявлений стало в полтора раза больше.

Большинство продавцов на вторичном рынке не поддались дилерским настроениям, поэтому количество предложений падало не так резко. Однако к 13 марта объявлений оказалось на 14% меньше, чем 15 февраля. Сильнее всего рынок просел 28 февраля: всего за сутки число предложений уменьшилось на 5%.

В марте объём объявлений о продаже подержанных автомобилей восстанавливается медленнее, чем в случае с новыми машинами. Вероятно, многие из тех, кто планировал сменить личный транспорт, решили повременить: найти достойную альтернативу в условиях дефицита достаточно трудно, а покупать новую машину — очень дорого.



Как изменилась структура предложений

Помимо роста цен изменилась и структура предложений. Недорогих автомобилей — до 1,5 миллиона рублей — стало меньше. В середине февраля на них приходилась почти треть рынка, а 9–10 марта — меньше четверти.