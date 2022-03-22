Как Авто.ру поддерживает дилеров во время кризиса: важные изменения сервиса

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Информационная поддержка

Наши партнёры — CM.Expert — запустили телеграм-канал «Пульс рынка от CM.Expert». В нём можно найти актуальную аналитику рынка от экспертов CM.Expert и Авто.ру. Если у вас есть вопросы или вы не нашли интересующую информацию — напишите об этом вашему менеджеру, он поможет.

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