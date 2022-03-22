Как Авто.ру поддерживает дилеров во время кризиса: важные изменения сервиса
Дмитрий Савостьянчик
В любое время Авто.ру хочет оставаться полезным для своих партнёров и поддержать представителей автобизнеса, поэтому в работе сервиса произошло несколько важных обновлений. Рассказываем, что изменилось.
Информационная поддержка
Наши партнёры — CM.Expert — запустили телеграм-канал «Пульс рынка от CM.Expert». В нём можно найти актуальную аналитику рынка от экспертов CM.Expert и Авто.ру. Если у вас есть вопросы или вы не нашли интересующую информацию — напишите об этом вашему менеджеру, он поможет.
Редакция Журнала Авто.ру постоянно следит за событиями в автомобильной индустрии. В нём публикуются важные новости и полезные для бизнес-сообщества статьи с аналитикой авторынка, анонсы продуктовых новинок Авто.ру, ценные кейсы партнёров и многое другое. Чтобы оперативно узнавать о происходящем в автомобильном мире, подписывайтесь на телеграм-каналы «Журнал Авто.ру» и «Новости Авто.ру для дилеров», а также на Журнал Авто.ру в Яндекс.Дзене.
Про безопасность и прозрачность
Стали ещё внимательнее относиться к чистоте объявлений и усилили борьбу с мошенниками. Безопасность — один из главных приоритетов Авто.ру.
Автоматическая модерация объявлений. Ежедневно мы редактируем около 1500 публикаций, в которых допущены ошибки и неточности при заполнении. Мы знаем, что такие мелочи часто раздражают пользователей, поэтому стараемся устранить их. Вместе с этим ежедневно блокируется больше 60 объявлений мошенников.
Обновили подсказки с рекомендованной ценой для частных продавцов. В условиях, когда цены на автомобили резко меняются, важно как можно точнее ориентироваться в ситуации на рынке.
Про помощь продавцам
Мы понимаем, что продавать автомобили можно только тогда, когда есть покупатели.
Авто.ру — первый российский сайт про автомобили, который ежедневно посещают больше 3 миллионов пользователей. Чтобы привлечь больше потенциальных клиентов для дилеров, поддержать спрос и повысить уровень доверия к сервису, на март и апрель Авто.ру запустили большую рекламную кампанию: рекламные ролики на федеральных телеканалах по всей стране, а также билборды с рекламой Авто.ру в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Перми, Уфе и Челябинске.
Дилерам Авто.ру доступен широкий выбор инструментов и сервисов, которые помогают повысить эффективность работы с классифайдом и ускорить процесс продажи. Кажется, сегодня они стали ещё актуальнее.
С 1 марта в личном кабинете дилеров обновился листинг объявлений.
Теперь есть блок с подсказками к каждому объявлению, в котором появится полезная информация в следующих случаях:
- у публикации сильно сократился трафик в сравнении с предыдущим периодом и относительно конкурентов;
- долгое время по автомобилю не было звонков;
- объявление упадёт в поисковой выдаче.
Добавили виджет с детальной оценкой стоимости от СМ.Expert, в котором собраны данные по аналогичным автомобилям на всех классифайдах. Что он показывает:
- соотношение цены машины дилера к её рыночной цене;
- среднюю цену автомобиля на рынке;
- прогнозируемую цену продажи;
- средний пробег похожих предложений.
Нововведения помогут дилерам лучше ориентироваться в рынке, упростят работу с ценообразованием и переоценкой стока, а также позволят повысить эффективность размещений на Авто.ру.
Онлайн-бронирование — актуальный инструмент во времена, когда покупатель готов оставить залог и приехать за понравившимся автомобилем даже из другого города. Хотя онлайн-бронирование не обязывает продавца фиксировать цену машины до сделки, рекомендуем сообщать клиенту, если цена забронированного автомобиля изменится.
Пополнение стоков — один из наиболее острых вопросов для дилеров сегодня. Помогаем находить и проверять ликвидные автомобили для выкупа.
«Снова в продаже» — раздел в личном кабинете дилеров, где будут показываться автомобили, когда-то уже проданные этим дилером, но которые снова появились в продаже на Авто.ру от собственника. Чтобы увидеть больше предложений, настройте обмен данными — после этого в разделе появятся автомобили, которые заезжали к вам на сервис, оценку или, например, страховались в вашем автосалоне. Чтобы настроить обмен данными с Авто.ру, направьте запрос на history@yandex-team.ru.
Выкуп Авто.ру — сервис-аукцион для дилеров, который помогает быстро и выгодно выкупить автомобиль у частного продавца. В настоящее время доступен только для московских дилеров. Об условиях подключения расскажет ваш персональный менеджер.
Хорошие машины для перепродажи сейчас продаются очень быстро. Отчёты «ПроАвто» — незаменимый инструмент, который помогает дилеру проверить автомобиль ещё на этапе поиска варианта и принять решение, выкупать его или нет. Здесь собрана информация о миллионах машин: история обслуживания и пробега, данные о залогах, участие в ДТП и многое другое. Кроме того, Авто.ру постоянно подключает к базам данных новых партнёров и расширяет количество источников данных, чтобы в истории не оставалось «тёмных пятен», а дилеры были уверены при принятии решения.