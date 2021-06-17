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Хорватский бренд Rimac всё же может купить Bugatti

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Дмитрий Елизаров

Хорватский бренд Rimac, производитель электрических суперкаров, может стать совладельцем Bugatti с преимущественной долей владения. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники издания Manager Magazin. Кроме того, Rimac собирается начать публичную продажу акций.

  • По данным источников, сделка будет реализована при помощи создания совместного предприятия, в котором хорватам из Rimac будет принадлежать 55%, а фирме Porsche — 45%. Это предприятие и окажется будущим владельцем Bugatti, которая сейчас входит в структуру концерна Volkswagen. Стоимость сделки не называется.
  • Первые сведения о возможной смене владельца французской фирмы появились осенью прошлого года, а в феврале нынешнего глава Porsche Оливер Блуме заявлял, что судьба компании остаётся неопределённой и является предметом активного обсуждения. Блуме сказал тогда, что технологически Bugatti и Rimac очень хорошо подходят друг другу.
  • При помощи выхода на биржу Rimac планирует заработать около 5 миллиардов евро. Будет ли профинансирована сделка с Bugatti из этого источника или каким-либо иным образом, не уточняется.

В конце мая концерну Volkswagen Group предложили продать ещё одну компанию по производству суперкаров — марку Lamborghini. За неё были готовы заплатить 7,5 миллиарда евро, но потенциальный покупатель включил в эту сумму не только бренд, интеллектуальные права, технологии и производство, но и автоспортивное подразделение.

Rimac, Bugatti и Porsche — отличная троица получится, верно?

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