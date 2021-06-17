Хорватский бренд Rimac всё же может купить Bugatti

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Концерн Volkswagen Group может продать не только Bugatti, но и Lamborghini
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Дмитрий Елизаров
Хорватский бренд Rimac, производитель электрических суперкаров, может стать совладельцем Bugatti с преимущественной долей владения. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники издания Manager Magazin. Кроме того, Rimac собирается начать публичную продажу акций.
В конце мая концерну Volkswagen Group предложили продать ещё одну компанию по производству суперкаров — марку Lamborghini. За неё были готовы заплатить 7,5 миллиарда евро, но потенциальный покупатель включил в эту сумму не только бренд, интеллектуальные права, технологии и производство, но и автоспортивное подразделение.