Хорватский бренд Rimac всё же может купить Bugatti

Хорватский бренд Rimac, производитель электрических суперкаров, может стать совладельцем Bugatti с преимущественной долей владения. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники издания Manager Magazin. Кроме того, Rimac собирается начать публичную продажу акций.

По данным источников, сделка будет реализована при помощи создания совместного предприятия, в котором хорватам из Rimac будет принадлежать 55%, а фирме Porsche — 45%. Это предприятие и окажется будущим владельцем Bugatti, которая сейчас входит в структуру концерна Volkswagen. Стоимость сделки не называется.

Первые сведения о возможной смене владельца французской фирмы появились осенью прошлого года, а в феврале нынешнего глава Porsche Оливер Блуме заявлял, что судьба компании остаётся неопределённой и является предметом активного обсуждения. Блуме сказал тогда, что технологически Bugatti и Rimac очень хорошо подходят друг другу.

При помощи выхода на биржу Rimac планирует заработать около 5 миллиардов евро. Будет ли профинансирована сделка с Bugatti из этого источника или каким-либо иным образом, не уточняется.

В конце мая концерну Volkswagen Group предложили продать ещё одну компанию по производству суперкаров — марку Lamborghini. За неё были готовы заплатить 7,5 миллиарда евро, но потенциальный покупатель включил в эту сумму не только бренд, интеллектуальные права, технологии и производство, но и автоспортивное подразделение.