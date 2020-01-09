Представлен китайский седан Hongqi H9. Над его внешностью работал дизайнер Rolls-Royce

Hongqi H9 является первой серийной моделью марки, созданной Тейлором. Седан напоминает Rolls-Royce двухцветной окраской кузова, дизайном фар, массивной радиаторной решёткой с вертикальными планками и подсветкой. Из особенностей у H9 есть выдвижные дверные ручки и крупные фонари, соединённые светодиодной полосой.

Интерьер Hongqi H9 отделан натуральной кожей, деревянным шпоном и полированным алюминием, а на полу лежат коврики из шерсти. На передней панели установлены два больших монитора для приборной панели и мультимедийной системы, а кнопка запуска двигателя расположена между шайбами управления климат-контролем.

В оснащении китайского седана заявлены пневмоподвеска, адаптивный круиз-контроль, раздельные кресла на втором ряду с электрорегулировками, подогревом и вентиляцией, дополнительные мониторы для пассажиров, панорамная крыша и функция ароматизации воздуха.