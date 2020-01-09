Представлен китайский седан Hongqi H9. Над его внешностью работал дизайнер Rolls-Royce
Николай Андреев
Премиальная марка Hongqi («Красное знамя»), принадлежащая китайскому концерну FAW, рассекретила представительский седан H9. Над его внешностью работал бывший главный дизайнер Rolls-Royce Джайлс Тейлор, который пришёл на аналогичную должность к китайцам в 2018 году.
Hongqi H9 является первой серийной моделью марки, созданной Тейлором. Седан напоминает Rolls-Royce двухцветной окраской кузова, дизайном фар, массивной радиаторной решёткой с вертикальными планками и подсветкой. Из особенностей у H9 есть выдвижные дверные ручки и крупные фонари, соединённые светодиодной полосой.
Интерьер Hongqi H9 отделан натуральной кожей, деревянным шпоном и полированным алюминием, а на полу лежат коврики из шерсти. На передней панели установлены два больших монитора для приборной панели и мультимедийной системы, а кнопка запуска двигателя расположена между шайбами управления климат-контролем.
В оснащении китайского седана заявлены пневмоподвеска, адаптивный круиз-контроль, раздельные кресла на втором ряду с электрорегулировками, подогревом и вентиляцией, дополнительные мониторы для пассажиров, панорамная крыша и функция ароматизации воздуха.
H9 построен на новой платформе с продольным расположением двигателя и задним приводом. Моторы, доступные на выбор, только бензиновые с турбонаддувом — двухлитровый четырёхцилиндровый мощностью 252 л.с. (380 Н·м) и трёхлитровый V6 на 272 л.с. (400 Н·м). Они сочетаются с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Самый мощный седан разгоняется до 100 км/ч менее чем за восемь секунд.
Китайские продажи Hongqi H9 начнутся в мае 2020 года. В компании пообещали, что все следующие модели марки будут выполнены в том же стиле, что и новый седан.