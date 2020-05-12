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В Сеть попали фотографии роскошного китайского кроссовера, сделанного экс-дизайнером Rolls-Royce

Новости

Николай Андреев

В Сети появились фотографии новой модели премиального бренда Hongqi, который принадлежит китайскому концерну FAW. Это первый кроссовер марки, внешним видом которого занимался Джайлс Тейлор. До 2018 года он был шеф-дизайнером Rolls-Royce.

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  • Электрический кроссовер Hongqi в целом сохранил внешность концепта E115, представленного на Франкфуртском автосалоне в 2019 году. Осталось и крупное «Красное знамя» на носу — именно так переводится название Hongqi. На передней панели располагаются сразу три дисплея — приборный щиток, экран мультимедийной системы и блок управления климатом.

  • По данным издания Autohome, опубликовавшего шпионские снимки, по габаритам Hongqi E115 превосходит BMW X7. Длина китайского кроссовера составляет 5160 миллиметров, ширина — 2000 мм, высота — 1730 мм, размер колёсной базы — 3250 мм.

  • По предварительным данным, кроссовер Hongqi получит два электро­мотора — спереди установят 218-сильный (350 Н·м), а сзади — 299-сильный (420 Н·м). До 100 км/ч модель будет разгоняться менее чем за четыре секунды, а запас её хода на одной зарядке превысит 500 километров.

  • Пока неизвестно, какое название получит электрический кроссовер Hongqi. Его премьера и старт продаж в Китае заплани­рованы на 2020 год.

Кроссовер Hongqi смотрится круче, чем Rolls-Royce?

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