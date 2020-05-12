В Сеть попали фотографии роскошного китайского кроссовера, сделанного экс-дизайнером Rolls-Royce
Николай Андреев
В Сети появились фотографии новой модели премиального бренда Hongqi, который принадлежит китайскому концерну FAW. Это первый кроссовер марки, внешним видом которого занимался Джайлс Тейлор. До 2018 года он был шеф-дизайнером Rolls-Royce.
Электрический кроссовер Hongqi в целом сохранил внешность концепта E115, представленного на Франкфуртском автосалоне в 2019 году. Осталось и крупное «Красное знамя» на носу — именно так переводится название Hongqi. На передней панели располагаются сразу три дисплея — приборный щиток, экран мультимедийной системы и блок управления климатом.
По данным издания Autohome, опубликовавшего шпионские снимки, по габаритам Hongqi E115 превосходит BMW X7. Длина китайского кроссовера составляет 5160 миллиметров, ширина — 2000 мм, высота — 1730 мм, размер колёсной базы — 3250 мм.
По предварительным данным, кроссовер Hongqi получит два электромотора — спереди установят 218-сильный (350 Н·м), а сзади — 299-сильный (420 Н·м). До
100 км/чмодель будет разгоняться менее чем за четыре секунды, а запас её хода на одной зарядке превысит 500 километров.
Пока неизвестно, какое название получит электрический кроссовер Hongqi. Его премьера и старт продаж в Китае запланированы на 2020 год.