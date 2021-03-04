Honda представила серийный автопилот 3-го уровня: такого нет даже у Мерседеса
Дмитрий Елизаров
Компания Honda объявила о начале продаж новой модификации седана Legend с системой Sensing Elite, которая обеспечивает возможность полуавтономного управления
Система следит за местонахождением автомобиля при помощи навигационной системы с опорой на трёхмерные карты высокого разрешения, а также благодаря собственным датчикам, обеспечивающим 360-градусный обзор. При разработке алгоритмов поведения автомобиля под управлением электроники инженеры Honda смоделировали около 10 миллионов шаблонов возможных ситуаций, а тестовые прототипы Honda Legend с новой системой наездили во время испытаний примерно 1,3 миллиона километров.
В итоге новая модификация седана при движении по магистралям может позволять водителю убирать руки с рулевого колеса. Для этого используются адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе и ряд других функций. Кроме того, новая версия системы Sensing Elite умеет самостоятельно перестраивать машину в другую полосу: автомобиль сделает это либо при включении водителем сигнала поворота, либо самостоятельно, обнаружив впереди машину, движущуюся с низкой скоростью. В последнем случае Traffic Jam Pilot может и вернуть автомобиль в полосу, выполнив тем самым обгон.
Как отметили в Honda, при движении под управлением электроники в условиях пробки водитель волен смотреть телевизор, искать пункт назначения в навигационной системе или заниматься другими делами. Это снизит уровень его стресса в плотном траффике.
В то же время по требованию национальных регуляторов Honda предусмотрела и ряд подстраховочных функций. К примеру, автомобиль будет каскадно предупреждать водителя о передаче управления ему — при помощи световых, звуковых и тактильных сигналов (например, вибрации ремня безопасности). Если ответа от водителя не последует, автомобиль плавно замедлится до полной остановки, причём в некоторых ситуациях сможет ещё и перестроиться в крайнюю полосу, включив «аварийку». Кроме того, автопилот конструктивно подстраховали на предмет отказа отдельных устройств.
Отличить Honda Legend с системой автопилота от других версий седана можно будет по голубым габаритным огням и оригинальным колёсным дискам. В салоне, помимо индикаторов системы Sensing Elite на руле и крышке перчаточного ящика, появится 12,3-дюймовый монитор медиасистемы, способный отображать нюансы работы электроники.
Продажи новой модификации Honda Legend в Японии стартуют 5 марта, однако первое время приобрести седан можно будет только в лизинг. Появление таких седанов на других рынках ограничено законодательными требованиями конкретных стран (в Японии система Sensing Elite с функцией Traffic Jam Pilot прошла процедуру национальной сертификации).
Автопилот
3-гоуровня получит и Mercedes-Benz S-класса,но случится это ближе к середине нынешнего года. В Audi тоже работают над аналогичной системой, однако предпочли отложить её реализацию до завершения правовых формальностей. Юридической стороной вопроса озабочены в том числе и российские ведомства. В частности, недавно было предложено пересмотреть Венскую конвенцию 1968 года ради официального допуска беспилотников на дороги.