Honda представила серийный автопилот 3-го уровня: такого нет даже у Мерседеса

В то же время по требованию национальных регуляторов Honda преду­смотрела и ряд подстраховочных функций. К примеру, автомобиль будет каскадно предупреждать водителя о передаче управления ему — при помощи световых, звуковых и тактильных сигналов (например, вибрации ремня безопасности). Если ответа от водителя не последует, автомобиль плавно замедлится до полной остановки, причём в некоторых ситуациях сможет ещё и перестроиться в крайнюю полосу, включив «аварийку». Кроме того, автопилот конструктивно подстраховали на предмет отказа отдельных устройств.

Отличить Honda Legend с системой автопилота от других версий седана можно будет по голубым габаритным огням и оригиналь­ным колёсным дискам. В салоне, помимо индикаторов системы Sensing Elite на руле и крышке перчаточного ящика, появится 12,3-дюймовый монитор медиа­системы, способный отображать нюансы работы электроники.

Продажи новой модификации Honda Legend в Японии стартуют 5 марта, однако первое время приобрести седан можно будет только в лизинг. Появление таких седанов на других рынках ограничено законо­датель­ными требованиями конкретных стран (в Японии система Sensing Elite с функцией Traffic Jam Pilot прошла процедуру национальной сертификации).