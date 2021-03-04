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Honda представила серийный автопилот 3-го уровня: такого нет даже у Мерседеса

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Дмитрий Елизаров

Компания Honda объявила о начале продаж новой модификации седана Legend с системой Sensing Elite, которая обеспечивает возможность полуавто­номного управления 3-го уровня. Особая функция Traffic Jam Pilot сможет в определённых условиях брать управление автомобилем на себя.

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  • Система следит за местонахождением автомобиля при помощи навигаци­онной системы с опорой на трёхмерные карты высокого разрешения, а также благодаря собственным датчикам, обеспечива­ющим 360-градусный обзор. При разработке алгоритмов поведения автомобиля под управле­нием электроники инженеры Honda смодели­ровали около 10 миллионов шаблонов возможных ситуаций, а тестовые прототипы Honda Legend с новой системой наездили во время испытаний примерно 1,3 миллиона километров.

  • В итоге новая модификация седана при движении по магистралям может позволять водителю убирать руки с рулевого колеса. Для этого используются адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе и ряд других функций. Кроме того, новая версия системы Sensing Elite умеет само­стоятельно пере­страивать машину в другую полосу: автомобиль сделает это либо при включении водителем сигнала поворота, либо само­стоятельно, обнаружив впереди машину, движущуюся с низкой скоростью. В последнем случае Traffic Jam Pilot может и вернуть автомобиль в полосу, выполнив тем самым обгон.

  • Как отметили в Honda, при движении под управлением электроники в условиях пробки водитель волен смотреть телевизор, искать пункт назначения в навигаци­онной системе или заниматься другими делами. Это снизит уровень его стресса в плотном траффике.

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  • В то же время по требованию национальных регуляторов Honda преду­смотрела и ряд подстраховочных функций. К примеру, автомобиль будет каскадно предупреждать водителя о передаче управления ему — при помощи световых, звуковых и тактильных сигналов (например, вибрации ремня безопасности). Если ответа от водителя не последует, автомобиль плавно замедлится до полной остановки, причём в некоторых ситуациях сможет ещё и перестроиться в крайнюю полосу, включив «аварийку». Кроме того, автопилот конструктивно подстраховали на предмет отказа отдельных устройств.

  • Отличить Honda Legend с системой автопилота от других версий седана можно будет по голубым габаритным огням и оригиналь­ным колёсным дискам. В салоне, помимо индикаторов системы Sensing Elite на руле и крышке перчаточного ящика, появится 12,3-дюймовый монитор медиа­системы, способный отображать нюансы работы электроники.

  • Продажи новой модификации Honda Legend в Японии стартуют 5 марта, однако первое время приобрести седан можно будет только в лизинг. Появление таких седанов на других рынках ограничено законо­датель­ными требованиями конкретных стран (в Японии система Sensing Elite с функцией Traffic Jam Pilot прошла процедуру национальной сертификации).

  • Автопилот 3-го уровня получит и Mercedes-Benz S-класса, но случится это ближе к середине нынешнего года. В Audi тоже работают над аналогичной системой, однако предпочли отложить её реализацию до завершения правовых формаль­ностей. Юридической стороной вопроса озабочены в том числе и российские ведомства. В частности, недавно было предложено пересмотреть Венскую конвенцию 1968 года ради официального допуска беспилотников на дороги.

Лично вам пригодилась бы такая функция в обычной жизни?

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