Владелец спорткара Honda S2000 продал его вдвое дороже, чем он стоил 5 лет назад

Судя по данным аукционной площадки, в течение пяти лет владельцы спорткара (сначала частное лицо, затем дилерский центр) проехали на нём всего 50 миль или 80 километров — по 16 километров в год.

В 2016 году этот автомобиль уже продавался на Bring a Trailer. Тогда за родстер заплатили 29 388 долларов (2,26 миллиона рублей).

Автомобиль находится в состоянии нового: судя по всему, его владельцы относятся к спорткару как к инвестиции или коллекци­онной редкости. При этом Honda S2000 выпущена в стандартной для спорткара комплектации и не имеет отношения ни к каким редким спецсериям.

Родстер с серебристым кузовом и чёрным мягким верхом оснащён двух­литровым атмосферным мотором F20C в паре с шести­ступенчатой «механикой». Един­ственная доработка, которую пережил мотор, — установка впуска и выхлопа от Comptech. С завода двигатель развивал 240 л.с. и 208 Нм крутящего момента.