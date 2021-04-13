Владелец спорткара Honda S2000 продал его вдвое дороже, чем он стоил 5 лет назад
Дмитрий Елизаров
На аукционе Bring a Trailer завершились торги по родстеру Honda S2000 выпуска 2001 года. Двадцатилетний спорткар с пробегом 1530 километров ушёл за 47 750 долларов (3,68 миллиона рублей). Пять лет назад родстер уже продавали: при этом он стоил значительно дешевле, хотя пробег S2000 за эти годы почти не изменился.
Судя по данным аукционной площадки, в течение пяти лет владельцы спорткара (сначала частное лицо, затем дилерский центр) проехали на нём всего 50 миль или 80 километров — по 16 километров в год.
В 2016 году этот автомобиль уже продавался на Bring a Trailer. Тогда за родстер заплатили 29 388 долларов (2,26 миллиона рублей).
Автомобиль находится в состоянии нового: судя по всему, его владельцы относятся к спорткару как к инвестиции или коллекционной редкости. При этом Honda S2000 выпущена в стандартной для спорткара комплектации и не имеет отношения ни к каким редким спецсериям.
Родстер с серебристым кузовом и чёрным мягким верхом оснащён двухлитровым атмосферным мотором F20C в паре с шестиступенчатой «механикой». Единственная доработка, которую пережил мотор, — установка впуска и выхлопа от Comptech. С завода двигатель развивал 240 л.с. и 208 Нм крутящего момента.
В ноябре прошлого года на продажу выставляли образец родстера с ещё более скромным пробегом. 20-летняя S2000 была приобретена новой для пополнения автомобильной коллекции и проехала с тех пор всего 55 километров.