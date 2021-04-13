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Владелец спорткара Honda S2000 продал его вдвое дороже, чем он стоил 5 лет назад

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Дмитрий Елизаров

На аукционе Bring a Trailer завершились торги по родстеру Honda S2000 выпуска 2001 года. Двадцатилетний спорткар с пробегом 1530 километров ушёл за 47 750 долларов (3,68 миллиона рублей). Пять лет назад родстер уже продавали: при этом он стоил значительно дешевле, хотя пробег S2000 за эти годы почти не изменился.

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  • Судя по данным аукционной площадки, в течение пяти лет владельцы спорткара (сначала частное лицо, затем дилерский центр) проехали на нём всего 50 миль или 80 километров — по 16 километров в год.

  • В 2016 году этот автомобиль уже продавался на Bring a Trailer. Тогда за родстер заплатили 29 388 долларов (2,26 миллиона рублей).

  • Автомобиль находится в состоянии нового: судя по всему, его владельцы относятся к спорткару как к инвестиции или коллекци­онной редкости. При этом Honda S2000 выпущена в стандартной для спорткара комплектации и не имеет отношения ни к каким редким спецсериям.

  • Родстер с серебристым кузовом и чёрным мягким верхом оснащён двух­литровым атмосферным мотором F20C в паре с шести­ступенчатой «механикой». Един­ственная доработка, которую пережил мотор, — установка впуска и выхлопа от Comptech. С завода двигатель развивал 240 л.с. и 208 Нм крутящего момента.

  • В ноябре прошлого года на продажу выставляли образец родстера с ещё более скромным пробегом. 20-летняя S2000 была приобретена новой для пополнения авто­мобильной коллекции и проехала с тех пор всего 55 километров.

Согласны, что Honda S2000 — культовый спорткар?

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