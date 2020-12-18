Посмотрите на самый маленький пожарный грузовик Honda, который продали за 623 тысячи рублей
Борис Закиров
Издание Jalopnik рассказало о необычном грузовике Honda Acty. Кей-кар длиной 3,2 метра оборудован для борьбы с огнём, что делает его одним из самых маленьких пожарных автомобилей в мире. Пробег машины — всего 15 тысяч километров.
Объявление о продаже этого экземпляра опубликовал дилерский центр ATL JDM, специализирующийся на поставке машин японского внутреннего рынка в Штаты. Судя по всему, раньше Honda Acty нёс службу в пожарной службе Японии.
Грузовик Honda выпущен в 1995 году. На территории США действует закон, запрещающий нелегально импортировать в страну автомобили, возраст которых не достиг 25 лет. Ввезти Acty стало возможно лишь недавно, и его регистрация ещё не завершена.
Комплектация машины оказалась неполной. Так, перед продажей с Acty сняли датчики, насос и резервуар для воды. Остались постамент для оборудования, сирены, фонари, система громкой связи и резиновый шланг. Вдобавок к двум местам в салоне на платформе есть дополнительная скамейка для членов пожарной команды.
Honda Acty второго поколения оснащался двигателями объёмом 0,5 и 0,6 литра, которые располагались под грузовой платформой. Они сочетались с четырёх- и пятиступенчатой «механикой», а также трёхдиапазонным «автоматом». Тяга передавалась на переднюю или обе оси. Пожарный Acty из статьи оснащён механической коробкой, полным приводом и 656-кубовым двигателем.
Торги за автомобиль закончились на отметке в 8550 долларов США (623 тысячи рублей).