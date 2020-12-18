Посмотрите на самый маленький пожарный грузовик Honda, который продали за 623 тысячи рублей

Объявление о продаже этого экземпляра опубликовал дилерский центр ATL JDM, специали­зирующийся на поставке машин японского внутреннего рынка в Штаты. Судя по всему, раньше Honda Acty нёс службу в пожарной службе Японии.

Грузовик Honda выпущен в 1995 году. На территории США действует закон, запрещающий нелегально импорти­ровать в страну автомобили, возраст которых не достиг 25 лет. Ввезти Acty стало возможно лишь недавно, и его реги­страция ещё не завершена.

Комплектация машины оказалась неполной. Так, перед продажей с Acty сняли датчики, насос и резер­вуар для воды. Остались постамент для оборудо­вания, сирены, фонари, система громкой связи и резиновый шланг. Вдобавок к двум местам в салоне на платформе есть допол­нительная скамейка для членов пожарной команды.

Honda Acty второго поколения оснащался двигателями объёмом 0,5 и 0,6 литра, которые распо­лагались под грузовой платформой. Они сочетались с четырёх- и пятиступен­чатой «механикой», а также трёх­диа­пазонным «автоматом». Тяга пере­давалась на переднюю или обе оси. Пожарный Acty из статьи оснащён механической коробкой, полным приводом и 656-кубовым двигателем.