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Посмотрите на беспилотник от Honda, который косит траву, пока вы отдыхаете

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Дмитрий Елизаров

Компания Honda анонсировала компактного робота по имени Grass Miimo, который способен в полностью автоматиче­ском режиме подстригать траву. Построенное по образцу робота-пылесоса устройство может взять на себя заботы о газоне площадью до 4 тысяч квадратных метров.

  • Grass Miimo — улучшенная версия робота-газоно­косильщика, который Honda впервые показала в 2017 году. Он может обслуживать более крупные территории и пред­назначен для владельцев больших земельных участков, которые хотели бы освободиться от этой нудной обязанности.

  • Робот способен распознавать границы отведённой ему территории (правда, сначала их придётся задать) и умеет уклоняться от столкно­вений с препят­ствиями. Как и домашний робот-пылесос, по истечении запаса электри­чества газоно­косильщик само­стоятельно вернётся на базу для подзарядки. Наконец, Grass Miimo поддер­живает функцию начала работы в заданное время.

  • При этом робот не в состоянии справляться с травой высотой более 10 санти­метров, а уклон в 25 градусов станет для него непрео­долимым препятствием.

  • Цена нового автономного садовника пока не озвучена, хотя Honda уже начала приём заказов, который продлится только до 17 апреля. Как уточняет Jalopnik, предыдущая моди­фикация робота-газоно­косильщика стоит 2500 долларов (примерно 186 тысяч рублей).

  • В России роботы схожего размера работают курьерами по доставке еды. В декабре шести­колёсный робот Яндекс.Ровер стал частью сервиса Яндекс.Еда и научился доставлять заказы из ресторанов. Пока, впрочем, его услугами могут восполь­зоваться только обитатели одного из деловых центров Москвы и одного из районов Казани.

А у вас есть в доме роботы?

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