Посмотрите на беспилотник от Honda, который косит траву, пока вы отдыхаете

Grass Miimo — улучшенная версия робота-газоно­косильщика, который Honda впервые показала в 2017 году. Он может обслуживать более крупные территории и пред­назначен для владельцев больших земельных участков, которые хотели бы освободиться от этой нудной обязанности.

Робот способен распознавать границы отведённой ему территории (правда, сначала их придётся задать) и умеет уклоняться от столкно­вений с препят­ствиями. Как и домашний робот-пылесос, по истечении запаса электри­чества газоно­косильщик само­стоятельно вернётся на базу для подзарядки. Наконец, Grass Miimo поддер­живает функцию начала работы в заданное время.

При этом робот не в состоянии справляться с травой высотой более 10 санти­метров, а уклон в 25 градусов станет для него непрео­долимым препятствием.

Цена нового автономного садовника пока не озвучена, хотя Honda уже начала приём заказов, который продлится только до 17 апреля. Как уточняет Jalopnik, предыдущая моди­фикация робота-газоно­косильщика стоит 2500 долларов (примерно 186 тысяч рублей).