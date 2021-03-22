Посмотрите на беспилотник от Honda, который косит траву, пока вы отдыхаете
Дмитрий Елизаров
Компания Honda анонсировала компактного робота по имени Grass Miimo, который способен в полностью автоматическом режиме подстригать траву. Построенное по образцу робота-пылесоса устройство может взять на себя заботы о газоне площадью до 4 тысяч квадратных метров.
Grass Miimo — улучшенная версия робота-газонокосильщика, который Honda впервые показала в 2017 году. Он может обслуживать более крупные территории и предназначен для владельцев больших земельных участков, которые хотели бы освободиться от этой нудной обязанности.
Робот способен распознавать границы отведённой ему территории (правда, сначала их придётся задать) и умеет уклоняться от столкновений с препятствиями. Как и домашний робот-пылесос, по истечении запаса электричества газонокосильщик самостоятельно вернётся на базу для подзарядки. Наконец, Grass Miimo поддерживает функцию начала работы в заданное время.
При этом робот не в состоянии справляться с травой высотой более 10 сантиметров, а уклон в 25 градусов станет для него непреодолимым препятствием.
Цена нового автономного садовника пока не озвучена, хотя Honda уже начала приём заказов, который продлится только до 17 апреля. Как уточняет Jalopnik, предыдущая модификация робота-газонокосильщика стоит 2500 долларов (примерно 186 тысяч рублей).
В России роботы схожего размера работают курьерами по доставке еды. В декабре шестиколёсный робот Яндекс.Ровер стал частью сервиса Яндекс.Еда и научился доставлять заказы из ресторанов. Пока, впрочем, его услугами могут воспользоваться только обитатели одного из деловых центров Москвы и одного из районов Казани.