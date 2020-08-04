Что это за Хонда?! Восьмибитный тест Honda S660

Кей-кары — особая категория японских машин, которая отличается очень компактными размерами, крохотным моторчиком, но при этом — эксцентричным дизайном и проворным нравом. Алексей Гусев решил узнать, как такой набор работает в российских условиях, и взял на тест Хонда S660. Но что-то пошло не так: вместо теста пришлось спасать мир от самовара и вызывать на дуэль самого Стаса Асафьева! Как это было — смотрите в нашем новом обзоре.