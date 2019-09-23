За Honda S2000 с крошечным пробегом предложили втрое больше, чем за новый

Родстер за всю свою жизнь никогда не стоял на учёте и хранился в особых условиях. У него по-прежнему состояние нового автомобиля, который ни разу не модифици­ровался. В оснащение чёрной S2000 входят 17-дюймовые колёсные диски, ксеноновые фары, чехол для складной крыши, кожаный салон, аудио­система и круиз-контроль.