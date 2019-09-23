Российские вэны Peugeot и Citroen получили полный привод

За Honda S2000 с крошечным пробегом предложили втрое больше, чем за новый

Новости

Николай Андреев

На сайте eBay появилось объявление о продаже Honda S2000 2009 года с пробегом в 94 мили (151 километр). Актуальная ставка на момент публикации состав­ляла внушительные 98 888 долларов (6,3 миллиона рублей) — тогда как десять лет назад автомобиль был куплен новым за 35 465 долларов (2,3 миллиона рублей).

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  • Родстер за всю свою жизнь никогда не стоял на учёте и хранился в особых условиях. У него по-прежнему состояние нового автомобиля, который ни разу не модифици­ровался. В оснащение чёрной S2000 входят 17-дюймовые колёсные диски, ксеноновые фары, чехол для складной крыши, кожаный салон, аудио­система и круиз-контроль.

  • Под капотом заднеприводного родстера установлена 2,2-литровая атмосферная «четвёрка» мощностью 240 лошадиных сил. Мотор сочетается с шести­ступенчатой механи­ческой коробкой передач и «самоблоком» на задней оси.

Компания Honda создала S2000 в 1999 году к своему 50-летию. Родстер выпускался 10 лет, а в первые годы производ­ства оснащался 240-сильным двух­литровым атмосферным двигателем.

Смогли бы владеть, но не ездить на Honda S2000?

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