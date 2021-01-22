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Honda вывела на рынок машины 2022 года: виноват пылесос

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Honda начала продажи на рынке Северной Америки модели Odyssey образца 2022 года — об этом было объявлено 12 января 2021 года. Как выяснило издание The Drive, такой «рывок в будущее» связан по большей части с проблемами установки на минивэн бортового пылесоса.

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  • Встроенным пылесосом комплекто­вались Odyssey в наиболее дорогих комп­лектациях. Система под названием HondaVac позволяла оперативно устранять лёгкие загряз­нения по всему салону: длина шланга пылесоса, имплантиро­ванного в одну из стенок багажника, составляла 2,4 метра.

  • Однако сейчас Honda перестала оснащать минивэны этим устрой­ством, ссылаясь на проблемы с поставщиками комп­лектующих. По некоторым данным, эту опцию планиро­валось исключить из списка ближе к концу года, однако неожиданные слож­ности вынудили произво­дителя ускорить процесс. Поэтому Honda Odyssey 2022 модель­ного года оказался доступен у американских дилеров уже в январе 2021 года.

  • Оценена модель в базовые 32 090 долларов (2,35 млн рублей) — это примерно на полторы тысячи долларов дороже дорестай­линговой версии минивэна. Последнее обнов­ление Honda Odyssey пережила в начале 2020-го, а со сменой модель­ного года с 2021-го на 2022-й практически не изменилась.

  • В Россию Honda Odyssey официально не поставлялись. Сейчас в нашей стране продаются только кроссоверы CR-V и Pilot, поставки которых прекратятся в течение 2022 года.

Встроенный пылесос — нужная вещь в машине?

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