Honda вывела на рынок машины 2022 года: виноват пылесос
Дмитрий Елизаров
Компания Honda начала продажи на рынке Северной Америки модели Odyssey образца 2022 года — об этом было объявлено 12 января 2021 года. Как выяснило издание The Drive, такой «рывок в будущее» связан по большей части с проблемами установки на минивэн бортового пылесоса.
Встроенным пылесосом комплектовались Odyssey в наиболее дорогих комплектациях. Система под названием HondaVac позволяла оперативно устранять лёгкие загрязнения по всему салону: длина шланга пылесоса, имплантированного в одну из стенок багажника, составляла 2,4 метра.
Однако сейчас Honda перестала оснащать минивэны этим устройством, ссылаясь на проблемы с поставщиками комплектующих. По некоторым данным, эту опцию планировалось исключить из списка ближе к концу года, однако неожиданные сложности вынудили производителя ускорить процесс. Поэтому Honda Odyssey 2022 модельного года оказался доступен у американских дилеров уже в январе 2021 года.
Оценена модель в базовые 32 090 долларов (2,35 млн рублей) — это примерно на полторы тысячи долларов дороже дорестайлинговой версии минивэна. Последнее обновление Honda Odyssey пережила в начале
2020-го,а со сменой модельного года с 2021-гона 2022-йпрактически не изменилась.
В Россию Honda Odyssey официально не поставлялись. Сейчас в нашей стране продаются только кроссоверы
CR-Vи Pilot, поставки которых прекратятся в течение 2022 года.