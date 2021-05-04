Touring Superleggera выпустит первый среднемоторный суперкар в истории

Honda представила конкурента семиместной Hyundai Creta

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Honda представила в индонезийской Джакарте концептуальный вседорожник N7X. Его серийная версия должна будет прийти на замену снятому с продажи на азиатских рынках по причине невысокой популярности минивэну BR-V. Таким образом, как уточняет India Times, ближайшим конкурентом кроссовера в Индии окажется показанный недавно Hyundai Alcazar.

1/4

  • Экстерьер вседорожника выполнен в современной стилистике компании Honda, которая уже реализована как на целом ряде моделей для азиатских рынков, так и на глобальных новинках — скажем, новых поколениях кроссовера HR-V и седана Civic. Однако N7X (производитель расшифровывает аббревиатуру как New 7 Seater eXcitement) отличается чуть более брутальной внешностью.

  • Кроссовер получил, к примеру, массивную решётку радиатора с горизонтальными ламелями и развитый бампер, у которого центральный воздухозаборник прикрыт металлической сеткой, а нижняя часть снабжена имитацией защитных пластин. Судя по фото, вся оптика Honda N7X выполнена на основе светодиодов.

  • Никаких технических характеристик, как и изображений интерьера, производитель пока не обнародовал. Ожидается, что серийная версия кроссовера будет базироваться на платформе бюджетного седана Honda City и получит безальтернативный бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра (в атмосферном варианте на City он развивает около 120 л.с.). Работать мотор будет в паре с механической коробкой либо вариатором.

  • Индийская пресса отмечает, что, несмотря на недостаток информации, выглядит концепту­альный вседорожник практически готовым к конвейеру. Это означает, что его серийную версию Honda представит в ближайшие месяцы. Первой страной, где начнутся продажи новинки, станет Индонезия. Если же кроссовер появится в Индии, его прямым конкурентом будет Hyundai Alcazar — семиместная модификация модели Creta для местного рынка.

  • От исходной модели Alcazar отличается дополнительными 150 миллиметрами длины, усиленной конструкцией кузова, расширенной моторной гаммой и двумя вариантами компоновки салона — на 7 и 6 мест. Кроме того, кроссоверу слегка доработали внешность.

Нравится новый кроссовер Honda?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение