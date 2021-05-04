Honda представила конкурента семиместной Hyundai Creta

Экстерьер вседорожника выполнен в современной стилистике компании Honda, которая уже реализована как на целом ряде моделей для азиатских рынков, так и на глобальных новинках — скажем, новых поколениях кроссовера HR-V и седана Civic. Однако N7X (производитель расшифровывает аббревиатуру как New 7 Seater eXcitement) отличается чуть более брутальной внешностью.

Кроссовер получил, к примеру, массивную решётку радиатора с горизонтальными ламелями и развитый бампер, у которого центральный воздухозаборник прикрыт металлической сеткой, а нижняя часть снабжена имитацией защитных пластин. Судя по фото, вся оптика Honda N7X выполнена на основе светодиодов.

Никаких технических характеристик, как и изображений интерьера, производитель пока не обнародовал. Ожидается, что серийная версия кроссовера будет базироваться на платформе бюджетного седана Honda City и получит безальтернативный бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра (в атмосферном варианте на City он развивает около 120 л.с.). Работать мотор будет в паре с механической коробкой либо вариатором.

Индийская пресса отмечает, что, несмотря на недостаток информации, выглядит концепту­альный вседорожник практически готовым к конвейеру. Это означает, что его серийную версию Honda представит в ближайшие месяцы. Первой страной, где начнутся продажи новинки, станет Индонезия. Если же кроссовер появится в Индии, его прямым конкурентом будет Hyundai Alcazar — семиместная модификация модели Creta для местного рынка.