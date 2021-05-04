Honda представила конкурента семиместной Hyundai Creta
Дмитрий Елизаров
Компания Honda представила в индонезийской Джакарте концептуальный вседорожник N7X. Его серийная версия должна будет прийти на замену снятому с продажи на азиатских рынках по причине невысокой популярности минивэну BR-V. Таким образом, как уточняет India Times, ближайшим конкурентом кроссовера в Индии окажется показанный недавно Hyundai Alcazar.
Экстерьер вседорожника выполнен в современной стилистике компании Honda, которая уже реализована как на целом ряде моделей для азиатских рынков, так и на глобальных новинках — скажем, новых поколениях кроссовера HR-V и седана Civic. Однако N7X (производитель расшифровывает аббревиатуру как New 7 Seater eXcitement) отличается чуть более брутальной внешностью.
Кроссовер получил, к примеру, массивную решётку радиатора с горизонтальными ламелями и развитый бампер, у которого центральный воздухозаборник прикрыт металлической сеткой, а нижняя часть снабжена имитацией защитных пластин. Судя по фото, вся оптика Honda N7X выполнена на основе светодиодов.
Никаких технических характеристик, как и изображений интерьера, производитель пока не обнародовал. Ожидается, что серийная версия кроссовера будет базироваться на платформе бюджетного седана Honda City и получит безальтернативный бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра (в атмосферном варианте на City он развивает около 120 л.с.). Работать мотор будет в паре с механической коробкой либо вариатором.
Индийская пресса отмечает, что, несмотря на недостаток информации, выглядит концептуальный вседорожник практически готовым к конвейеру. Это означает, что его серийную версию Honda представит в ближайшие месяцы. Первой страной, где начнутся продажи новинки, станет Индонезия. Если же кроссовер появится в Индии, его прямым конкурентом будет Hyundai Alcazar — семиместная модификация модели Creta для местного рынка.
От исходной модели Alcazar отличается дополнительными 150 миллиметрами длины, усиленной конструкцией кузова, расширенной моторной гаммой и двумя вариантами компоновки салона — на 7 и 6 мест. Кроме того, кроссоверу слегка доработали внешность.