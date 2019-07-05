В США продают самый маленький в мире кемпер

Изначально этот красный N600 был трёхдверным хэтчбеком, но потом его превратили в пикап, а затем сделали из него кемпер. Фотографий жилого отсека нет – либо продавец решил не пугать потенциальных покупателей, либо снимок просто не получился из-за тесноты.