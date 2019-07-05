В США продают самый маленький в мире кемпер
Николай Андреев
В американском штате Нью-Йорк выставили на продажу Honda N600 1972 года выпуска, оснащённый чем-то отдалённо похожим на спальный отсек. За миниатюрный дом на колёсах, который, по словам продавца, находится в отличном состоянии, просят 8500 долларов (540 тысяч рублей).
Изначально этот красный N600 был трёхдверным хэтчбеком, но потом его превратили в пикап, а затем сделали из него кемпер. Фотографий жилого отсека нет – либо продавец решил не пугать потенциальных покупателей, либо снимок просто не получился из-за тесноты.
Honda N600 стала первой моделью марки, которая вышла на американский рынок. Хэтчбек длиной 3,1 метра оснащался бензиновым
600-кубовымдвухцилиндровым двигателем мощностью 42 л.с., четырёхступенчатой «механикой» и задним приводом.