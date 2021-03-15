Honda показала прощальную версию родстера S660
Дмитрий Елизаров
Спортивный кей-кар Honda S660 получит особое исполнение Modulo X Version Z. Оно призвано отметить скорое завершение выпуска родстера: S660 снимут с производства в марте 2022 года. Появится ли у модели преемник, пока неизвестно.
Спорткар в исполнении Modulo X Version Z будет отличаться декором кузова и интерьера. Внешность родстера подправят за счёт особого серо-голубого оттенка с жемчужным эффектом, чёрного активного спойлера и колёсных дисков на 15 дюймов на передней оси и на 16 — на задней. Тканевый верх у такой Honda S660 будет красным.
Красная кожа появится и в интерьере — в сочетании с чёрными вставками и карбоновыми накладками на центральной консоли, козырьке панели приборов и дефлекторах вентиляции. Кроме того, в комплектацию S660 Modulo X Version Z войдёт сумка с символикой спецсерии, специально разработанная для размещения между креслами.
В Японии особое исполнение родстера оценили в
3 150 400иен (примерно 2,12 миллиона рублей), тогда как базовая стоимость Honda S660 — 2 321 000иен (1,56 миллиона рублей). Спорткар оснащается 660-кубовым двигателем мощностью 64 л.с. в паре с шестиступенчатой «механикой» либо вариатором.
О причинах завершения производства модели, появившейся в 2015 году, Honda пока не сообщает. Издание Motor1 предполагает, что оно может быть связано как с ужесточающимися экостандартами, так и с отсутствием у производителя возможностей снабдить родстер новыми водительскими ассистентами. Ещё одна гипотеза связывает изменения с глобализацией модельного ряда Honda.
Учитывая жёсткие требования к габаритам кей-каров, их производители стараются строить такие автомобили максимально вместительными. Ещё одно титульное достоинство — простота управления, которую компания Nissan, к примеру, однажды решила подчеркнуть с помощью домиков для котов в виде кей-кара Dayz.