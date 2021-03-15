Honda показала прощальную версию родстера S660

Спорткар в исполнении Modulo X Version Z будет отличаться декором кузова и интерьера. Внешность родстера подправят за счёт особого серо-голубого оттенка с жемчужным эффектом, чёрного активного спойлера и колёсных дисков на 15 дюймов на передней оси и на 16 — на задней. Тканевый верх у такой Honda S660 будет красным.

Красная кожа появится и в интерьере — в сочетании с чёрными вставками и карбоно­выми накладками на централь­ной консоли, козырьке панели приборов и дефлекторах вентиляции. Кроме того, в комплектацию S660 Modulo X Version Z войдёт сумка с символикой спецсерии, специально разработанная для размещения между креслами.

В Японии особое исполнение родстера оценили в 3 150 400 иен (примерно 2,12 миллиона рублей), тогда как базовая стоимость Honda S660 — 2 321 000 иен (1,56 миллиона рублей). Спорткар оснащается 660-кубовым двигателем мощностью 64 л.с. в паре с шестиступен­чатой «механикой» либо вариатором.

О причинах завершения производства модели, появившейся в 2015 году, Honda пока не сообщает. Издание Motor1 предполагает, что оно может быть связано как с ужесточа­ющи­мися экостандартами, так и с отсут­ствием у произво­дителя возмож­ностей снабдить родстер новыми водитель­скими ассистентами. Ещё одна гипотеза связывает изменения с глобали­зацией модельного ряда Honda.