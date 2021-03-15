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Honda показала прощальную версию родстера S660

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Дмитрий Елизаров

Спортивный кей-кар Honda S660 получит особое исполнение Modulo X Version Z. Оно призвано отметить скорое завер­шение выпуска родстера: S660 снимут с произ­водства в марте 2022 года. Появится ли у модели преемник, пока неизвестно.

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  • Спорткар в исполнении Modulo X Version Z будет отличаться декором кузова и интерьера. Внешность родстера подправят за счёт особого серо-голубого оттенка с жемчужным эффектом, чёрного активного спойлера и колёсных дисков на 15 дюймов на передней оси и на 16 — на задней. Тканевый верх у такой Honda S660 будет красным.

  • Красная кожа появится и в интерьере — в сочетании с чёрными вставками и карбоно­выми накладками на централь­ной консоли, козырьке панели приборов и дефлекторах вентиляции. Кроме того, в комплектацию S660 Modulo X Version Z войдёт сумка с символикой спецсерии, специально разработанная для размещения между креслами.

  • В Японии особое исполнение родстера оценили в 3 150 400 иен (примерно 2,12 миллиона рублей), тогда как базовая стоимость Honda S660 — 2 321 000 иен (1,56 миллиона рублей). Спорткар оснащается 660-кубовым двигателем мощностью 64 л.с. в паре с шестиступен­чатой «механикой» либо вариатором.

  • О причинах завершения производства модели, появившейся в 2015 году, Honda пока не сообщает. Издание Motor1 предполагает, что оно может быть связано как с ужесточа­ющи­мися экостандартами, так и с отсут­ствием у произво­дителя возмож­ностей снабдить родстер новыми водитель­скими ассистентами. Ещё одна гипотеза связывает изменения с глобали­зацией модельного ряда Honda.

  • Учитывая жёсткие требования к габаритам кей-каров, их произво­дители стараются строить такие авто­мобили максимально вместитель­ными. Ещё одно титульное достоин­ство — простота управления, которую компания Nissan, к примеру, однажды решила подчеркнуть с помощью домиков для котов в виде кей-кара Dayz.

А как вы относитесь к кей-карам?

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