Старый пикап Mazda скрестили с ещё более старыми Фордами и выставили на торги

Газонокосилка Honda разогналась до 161 км/ч за 6,3 секунды. Это рекорд

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Николай Андреев

Компания Honda проверила динамику газонокосилки Mean Mower V2, которую построили в 2018 году. После двух заездов среднее время разгона до 100 миль в час (161 км/ч) составило 6,285 секунды. За рулём газонокосилки на немецком треке Лаузицринг была гонщица Джессика Хокинс, а достижение вошло в Книгу рекордов Гиннесса.

The Honda Mean Mower is back in the record books after setting a brand new lawnmower Guinness World Records® for the ‘Fastest Acceleration 0-100 mph for a Lawnmower’. Learn everything about the Mean Mower and the lawnmower record here: www.hondaengineroom.co.uk/meanmower Driven by stunt driver, kart and car racer Jess Hawkins, the Honda lawnmower had to prove its acceleration over two runs in opposite directions, with their average time taken for the final judgement. The new record for fastest lawnmower was set at the Dekra Lausitzring, near Dresden, Germany, on May 6th 2019. Under the watchful eye of a GUINNESS WORLD RECORDS® adjudicator the Honda Mean Mower V2 averaged 0-100 mph in just 6.285 seconds The team also took the opportunity to put Mean Mower V2 through its paces on a longer run to see what it is really capable of, recording an incredible top speed of 150.99mph. All this while still being able to cut grass, albeit it with a 999cc four-cylinder engine taken from Honda’s high-performing CBR1000RR Fireblade SP motorcycle - producing 200bhp at 13,000rpm. A definite upgrade on the regular Honda lawnmowers. If you liked the video give us a thumbs up and subscribe to our channel for more Honda lawnmower 2019 videos!

  • Honda Mean Mower V2 построена на стальной пространственной раме, а кузовные элементы позаимствовали у модели Honda HF 2622. Газонокосилка оснащена 999-кубовым четырёхцилиндровым двигателем от спортбайка CBR1000RR Fireblade SP мощностью 203 лошадиные силы. Время разгона до «сотни» составляет менее трёх секунд. И при этом её можно использовать по прямому назначению – стричь траву.

  • Создатели Mean Mower V2 рассчитывают, что в будущем газонокосилка сможет разогнаться до 151 мили в час (243 км/ч) и тем самым побьёт рекорд предыдущей версии модели, которая в 2014 году развила скорость 187,6 км/ч.

Что должно быть главным в газонокосилке?

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