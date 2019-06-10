Газонокосилка Honda разогналась до 161 км/ч за 6,3 секунды. Это рекорд

Honda Mean Mower V2 построена на стальной пространственной раме, а кузовные элементы позаимствовали у модели Honda HF 2622. Газонокосилка оснащена 999-кубовым четырёхцилиндровым двигателем от спортбайка CBR1000RR Fireblade SP мощностью 203 лошадиные силы. Время разгона до «сотни» составляет менее трёх секунд. И при этом её можно использовать по прямому назначению – стричь траву.