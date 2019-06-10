Газонокосилка Honda разогналась до 161 км/ч за 6,3 секунды. Это рекорд
Николай Андреев
Компания Honda проверила динамику газонокосилки Mean Mower V2, которую построили в 2018 году. После двух заездов среднее время разгона до 100 миль в час (161 км/ч) составило 6,285 секунды. За рулём газонокосилки на немецком треке Лаузицринг была гонщица Джессика Хокинс, а достижение вошло в Книгу рекордов Гиннесса.
Honda Mean Mower V2 построена на стальной пространственной раме, а кузовные элементы позаимствовали у модели Honda HF 2622. Газонокосилка оснащена 999-кубовым четырёхцилиндровым двигателем от спортбайка CBR1000RR Fireblade SP мощностью 203 лошадиные силы. Время разгона до «сотни» составляет менее трёх секунд. И при этом её можно использовать по прямому назначению – стричь траву.
Создатели Mean Mower V2 рассчитывают, что в будущем газонокосилка сможет разогнаться до 151 мили в час (243 км/ч) и тем самым побьёт рекорд предыдущей версии модели, которая в 2014 году развила скорость
187,6 км/ч.