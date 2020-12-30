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Honda прекратит продавать автомобили в России

Новости

Дмитрий Елизаров

Марка Honda официально объявила об уходе из России. Поставки новых авто­мобилей российским дилерам будут прекращены в течение 2022 года. Решение связывают с необходи­мостью реструктури­зации операций.

  • В официальном заявлении производителя говорится о том, что решение о прекращении связи с россий­ским рынком «продикто­вано стратегией развития автомо­бильного бизнеса Honda Motor». После­продажное обслужи­вание уже проданных автомо­билей компания продолжит.

  • В данный момент линейка Honda в нашей стране состоит из двух кроссоверов — CR-V, который стоит как минимум 2 319 900 рублей, и более крупного Pilot, продающе­гося по цене от 3 599 900 рублей. Модельный ряд марки в России был радикально урезан ещё в 2015 году.

  • По данным издания «Авторевю», стратегиче­ское решение может быть связано с невысокими продажами японских вседорож­ников: за 11 месяцев нынешнего года Honda смогла реализовать в России лишь 1383 автомобиля, и это на 15% меньше, чем в 2019-м.

  • В 2019 году бренд Ford прекратил в России продажи легковых автомо­билей и завершил их произ­водство на нескольких заводах. Сейчас бренд присут­ствует только в сегменте коммер­ческого транспорта.

Почему Honda стала плохо продаваться в России?

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