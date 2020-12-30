Honda прекратит продавать автомобили в России

Марка Honda официально объявила об уходе из России. Поставки новых авто­мобилей российским дилерам будут прекращены в течение 2022 года. Решение связывают с необходи­мостью реструктури­зации операций.

В официальном заявлении производителя говорится о том, что решение о прекращении связи с россий­ским рынком «продикто­вано стратегией развития автомо­бильного бизнеса Honda Motor». После­продажное обслужи­вание уже проданных автомо­билей компания продолжит.

В данный момент линейка Honda в нашей стране состоит из двух кроссоверов — CR-V, который стоит как минимум 2 319 900 рублей, и более крупного Pilot, продающе­гося по цене от 3 599 900 рублей. Модельный ряд марки в России был радикально урезан ещё в 2015 году.

По данным издания «Авторевю», стратегиче­ское решение может быть связано с невысокими продажами японских вседорож­ников: за 11 месяцев нынешнего года Honda смогла реализовать в России лишь 1383 автомобиля, и это на 15% меньше, чем в 2019-м.