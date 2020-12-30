Honda прекратит продавать автомобили в России
Дмитрий Елизаров
Марка Honda официально объявила об уходе из России. Поставки новых автомобилей российским дилерам будут прекращены в течение 2022 года. Решение связывают с необходимостью реструктуризации операций.
В официальном заявлении производителя говорится о том, что решение о прекращении связи с российским рынком «продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor». Послепродажное обслуживание уже проданных автомобилей компания продолжит.
В данный момент линейка Honda в нашей стране состоит из двух кроссоверов —
CR-V,который стоит как минимум 2 319 900рублей, и более крупного Pilot, продающегося по цене от 3 599 900рублей. Модельный ряд марки в России был радикально урезан ещё в 2015 году.
По данным издания «Авторевю», стратегическое решение может быть связано с невысокими продажами японских вседорожников: за 11 месяцев нынешнего года Honda смогла реализовать в России лишь 1383 автомобиля, и это на 15% меньше, чем в
2019-м.
В 2019 году бренд Ford прекратил в России продажи легковых автомобилей и завершил их производство на нескольких заводах. Сейчас бренд присутствует только в сегменте коммерческого транспорта.