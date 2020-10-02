Honda объявила об уходе из Формулы-1
Дмитрий Елизаров
Honda заявила, что сезон следующего года в «Королевских гонках» станет для компании последним. Решение об уходе из числа производителей двигателей для
Экологические инициативы в Honda называют одним из главных приоритетов компании как производителя, уточняет Autoevolution. К 2050 году Honda планирует добиться полной собственной нейтральности в воздействии на окружающую среду, а участие в
Формуле-1с этими целями несовместимо.
Решение Honda оставит без силовых агрегатов сразу две команды — Red Bull Racing и Alpha Tauri, за которую сейчас ездит российский гонщик Даниил Квят. К концу 2021 года командам придётся найти другого поставщика двигателей. Их список помимо Honda включает Mercedes-Benz, Ferrari и Renault.
Honda вернулась в
Формулу-1в 2015 году, а поставлять моторы команде Red Bull начала три года спустя. С тех пор на счету болидов с двигателями Honda пять побед в Гран При, три в прошлом сезоне и две в нынешнем.
Ранее о намерении максимально снизить негативное влияние на экологию заявил и один из самых титулованных гонщиков
Формулы-1.Льюис Хэмилтон демонстративно отказался от эксплуатации собственного парка суперкаров и продал персональный самолёт.