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Honda объявила об уходе из Формулы-1

Новости

Дмитрий Елизаров

Honda заявила, что сезон следующего года в «Королев­ских гонках» станет для компании последним. Решение об уходе из числа произво­дителей двигателей для Формулы-1 фирма объясняет стрем­лением к собствен­ной углеродной нейтраль­ности.

  • Экологические инициативы в Honda называют одним из главных приори­тетов компании как производителя, уточняет Autoevolution. К 2050 году Honda планирует добиться полной собственной нейтраль­ности в воздействии на окружающую среду, а участие в Формуле-1 с этими целями несовместимо.

  • Решение Honda оставит без силовых агрегатов сразу две команды — Red Bull Racing и Alpha Tauri, за которую сейчас ездит российский гонщик Даниил Квят. К концу 2021 года командам придётся найти другого поставщика двигателей. Их список помимо Honda включает Mercedes-Benz, Ferrari и Renault.

  • Honda вернулась в Формулу-1 в 2015 году, а поставлять моторы команде Red Bull начала три года спустя. С тех пор на счету болидов с двигателями Honda пять побед в Гран При, три в прошлом сезоне и две в нынешнем.

  • Ранее о намерении максимально снизить негативное влияние на экологию заявил и один из самых титуло­ванных гонщиков Формулы-1. Льюис Хэмилтон демонстра­тивно отказался от эксплу­атации собствен­ного парка суперкаров и продал персональ­ный самолёт.

Грустно будет без Хонды в F1?

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