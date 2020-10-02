Honda объявила об уходе из Формулы-1

Экологические инициативы в Honda называют одним из главных приори­тетов компании как производителя, уточняет Autoevolution. К 2050 году Honda планирует добиться полной собственной нейтраль­ности в воздействии на окружающую среду, а участие в Формуле-1 с этими целями несовместимо.

Решение Honda оставит без силовых агрегатов сразу две команды — Red Bull Racing и Alpha Tauri, за которую сейчас ездит российский гонщик Даниил Квят. К концу 2021 года командам придётся найти другого поставщика двигателей. Их список помимо Honda включает Mercedes-Benz, Ferrari и Renault.

Honda вернулась в Формулу-1 в 2015 году, а поставлять моторы команде Red Bull начала три года спустя. С тех пор на счету болидов с двигателями Honda пять побед в Гран При, три в прошлом сезоне и две в нынешнем.