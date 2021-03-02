На старую Honda Insight поставили моторчик от газонокосилки — и она поехала
Дмитрий Елизаров
На YouTube-канале Robot Cantina появился последний, 15-й по счёту эпизод мини-сериала о замене мотора трёхдверки Honda Insight на одноцилиндровый двигатель марки Harbor Freight. Посвящён он главным образом проблемам с подключением моторчика к штатной коробке передач, но в итоге автомобиль всё же смог сдвинуться с места.
Это уже не первый опыт автора канала по замене заводского мотора на ультракомпактный. Ранее он пытался установить под капот Honda Insight двигатель объёмом всего 212 кубических сантиметров, и во время нового эксперимента использовал полученный тогда опыт. Пригодился он, в частности, при разработке адаптера, через который новый двигатель соединяется с трансмиссией, а также при конструировании выхлопной системы.
Новый одноцилиндровый двигатель Harbor Freight при объёме в 420 кубических сантиметров развивает всего 13 л.с. Он карбюраторный, и экспериментатору пришлось повозиться ещё и с размещением всех компонентов мотора в подкапотном пространстве, но зато оснащён электрическим стартером.
Полноценный тест-драйв трёхдверки с необычным двигателем ещё впереди, однако в пределах гаража Honda Insight, судя по видео, перемещается достаточно бодро.
В декабре на продажу выставляли результат ещё одного экстравагантного эксперимента по замене двигателя: обычный VW Beetle оснастили газотурбинным приводом от вертолёта. Оценили 1350-сильного «Жука» в 550 тысяч долларов.