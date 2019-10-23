Компактвэн Honda Jazz сменил поколение
Николай Андреев
Компания Honda на автосалоне в Токио показала компактвэн Fit четвёртого поколения, который на глобальном рынке (кроме США и Японии) известен под названием Jazz. Объявлено, что в Европе модель предложат только в виде гибрида.
Со сменой поколения у компактвэна Honda Jazz передние стойки стали тоньше, благодаря чему улучшилась обзорность. Помимо стандартной версии, модель получила вседорожную модификацию Crosstar, которая внешне отличается увеличенным дорожным просветом, обвесом из некрашеного пластика, решёткой радиатора другого дизайна и рейлингами на крыше.
В салоне появилось больше ёмкостей для хранения вещей, в том числе благодаря отказу от обычного ручника в пользу электромеханического. Отсеки в дверях стали больше, а на передней панели перед крайними дефлекторами вентиляции теперь расположены подстаканники. Из других обновок – руль с двумя спицами, цифровая панель приборов и передние сиденья новой формы, подходящие для комфортных дальних поездок.
Новый Jazz получил гибридную силовую установку, в состав которой вошли 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора. Комбинированная отдача пока не раскрывается, как и информация о других двигателях, которыми укомплектуют новинку.
Также у модели улучшен комплекс безопасности Honda Sensing, состоящий из фронтальной широкоугольной камеры и восьми датчиков. Адаптивный круиз-контроль стал более точно реагировать на обстановку на дороге, а система автоторможения теперь распознаёт пешеходов и велосипедистов не только днём, но и ночью.
В Европе продажи Honda Jazz четвёртого поколения начнутся в середине 2020 года. С российского рынка модель ушла ещё в 2014 году, и информации о возвращении компактвэна нет.