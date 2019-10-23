Компактвэн Honda Jazz сменил поколение

Со сменой поколения у компактвэна Honda Jazz передние стойки стали тоньше, благодаря чему улучшилась обзорность. Помимо стандартной версии, модель получила вседорожную модифи­кацию Crosstar, которая внешне отличается увеличенным дорожным просветом, обвесом из некрашеного пластика, решёткой радиатора другого дизайна и рейлингами на крыше.

В салоне появилось больше ёмкостей для хранения вещей, в том числе благодаря отказу от обычного ручника в пользу электро­механического. Отсеки в дверях стали больше, а на передней панели перед крайними дефлекторами вентиляции теперь расположены подстаканники. Из других обновок – руль с двумя спицами, цифровая панель приборов и передние сиденья новой формы, подходящие для комфортных дальних поездок.

Новый Jazz получил гибридную силовую установку, в состав которой вошли 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электро­мотора. Комбиниро­ванная отдача пока не раскрывается, как и информация о других двигателях, которыми укомплектуют новинку.