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Компактвэн Honda Jazz сменил поколение

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Николай Андреев

Компания Honda на автосалоне в Токио показала компактвэн Fit четвёртого поколения, который на глобальном рынке (кроме США и Японии) известен под названием Jazz. Объявлено, что в Европе модель предложат только в виде гибрида.

Honda Jazz
Honda Jazz
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Honda Jazz

  • Со сменой поколения у компактвэна Honda Jazz передние стойки стали тоньше, благодаря чему улучшилась обзорность. Помимо стандартной версии, модель получила вседорожную модифи­кацию Crosstar, которая внешне отличается увеличенным дорожным просветом, обвесом из некрашеного пластика, решёткой радиатора другого дизайна и рейлингами на крыше.

  • В салоне появилось больше ёмкостей для хранения вещей, в том числе благодаря отказу от обычного ручника в пользу электро­механического. Отсеки в дверях стали больше, а на передней панели перед крайними дефлекторами вентиляции теперь расположены подстаканники. Из других обновок – руль с двумя спицами, цифровая панель приборов и передние сиденья новой формы, подходящие для комфортных дальних поездок.

  • Новый Jazz получил гибридную силовую установку, в состав которой вошли 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электро­мотора. Комбиниро­ванная отдача пока не раскрывается, как и информация о других двигателях, которыми укомплектуют новинку.

  • Также у модели улучшен комплекс безопасности Honda Sensing, состоящий из фронтальной широко­угольной камеры и восьми датчиков. Адаптивный круиз-контроль стал более точно реагировать на обстановку на дороге, а система автотормо­жения теперь распознаёт пешеходов и велоси­педистов не только днём, но и ночью.

В Европе продажи Honda Jazz четвёртого поколения начнутся в середине 2020 года. С россий­ского рынка модель ушла ещё в 2014 году, и информации о возвращении компактвэна нет.

Honda Jazz должен вернуться в Россию?

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