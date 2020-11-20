Старую Honda Integra превратили в заднеприводный спорткар с VR6 в багажнике
Кирилл Малышев
Американец Дэниэл Шимп построил уникальный автомобиль: Honda Integra (продавалась в США под брендом Acura) из классического переднеприводника превратилась в машину с задним приводом и среднемоторной компоновкой, пишет The Drive.
За передними сиденьями установлен двигатель VR6 от Фольксвагена. Какой именно, не уточняется. Мотор такой конфигурации делают с 1991 года. Он может быть объёмом от 2,7 до 3,6 литра и мощностью от 174 до 300 л.с. Коробка передач — механическая. Динамические характеристики машины не уточняются.
Реализовать такой свап с заменой типа привода стоило огромных усилий. Множество деталей были придуманы и изготовлены автором проекта самостоятельно. Ему удалось совместить узлы и агрегаты, которые вместе никогда не работали, и это не предполагалось их создателями.
Постройка заняла около семи месяцев, и только совсем недавно машина поехала. В моторном отсеке, который теперь пустует, остались аккумулятор, главный тормозной цилиндр, а также радиатор, соединённый с расположенным сзади двигателем и длинными патрубками.
Детали ходовой части — тоже фактически полностью оригинальной — позаимствованы у разных моделей Nissan и кроссовера Honda
CR-V.Задние тормозные цилиндры и проводку взяли от Volkswagen Jetta четвёртого поколения. Дэниэл Шимп говорит, что ему осталось поставить мелкие детали вроде дворников и автомобиль обретёт законченный вид. Его окрестили Integra Type VR.
Honda/Acura Integra третьего поколения, взятая для проекта, выпускалась в 1993–2001 годах. На неё ставили атмосферники 1.6 и 1.8 мощностью от 105 до 200 сил. Топовая версия Type R набирала сотню чуть больше чем за шесть секунд. Были модификации и с полным приводом.