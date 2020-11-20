Старую Honda Integra превратили в заднеприводный спорткар с VR6 в багажнике

За передними сиденьями установлен двигатель VR6 от Фолькс­вагена. Какой именно, не уточняется. Мотор такой конфигурации делают с 1991 года. Он может быть объёмом от 2,7 до 3,6 литра и мощностью от 174 до 300 л.с. Коробка передач — механическая. Динами­ческие харак­теристики машины не уточняются.

Реализовать такой свап с заменой типа привода стоило огромных усилий. Множество деталей были придуманы и изготов­лены автором проекта само­стоятельно. Ему удалось совместить узлы и агрегаты, которые вместе никогда не работали, и это не предпо­лагалось их создателями.