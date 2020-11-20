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Старую Honda Integra превратили в заднеприводный спорткар с VR6 в багажнике

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Кирилл Малышев

Американец Дэниэл Шимп построил уникальный автомобиль: Honda Integra (продавалась в США под брендом Acura) из классического передне­приводника превратилась в машину с задним приводом и среднемоторной компоновкой, пишет The Drive.

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  • За передними сиденьями установлен двигатель VR6 от Фолькс­вагена. Какой именно, не уточняется. Мотор такой конфигурации делают с 1991 года. Он может быть объёмом от 2,7 до 3,6 литра и мощностью от 174 до 300 л.с. Коробка передач — механическая. Динами­ческие харак­теристики машины не уточняются.

  • Реализовать такой свап с заменой типа привода стоило огромных усилий. Множество деталей были придуманы и изготов­лены автором проекта само­стоятельно. Ему удалось совместить узлы и агрегаты, которые вместе никогда не работали, и это не предпо­лагалось их создателями.

  • Постройка заняла около семи месяцев, и только совсем недавно машина поехала. В моторном отсеке, который теперь пустует, остались аккуму­лятор, главный тормозной цилиндр, а также радиатор, соединённый с располо­женным сзади двигателем и длинными патрубками.

  • Детали ходовой части — тоже фактически полностью оригинальной — позаим­ствованы у разных моделей Nissan и кроссовера Honda CR-V. Задние тормозные цилиндры и проводку взяли от Volkswagen Jetta четвёртого поколения. Дэниэл Шимп говорит, что ему осталось поставить мелкие детали вроде дворников и авто­мобиль обретёт законченный вид. Его окрестили Integra Type VR.

  • Honda/Acura Integra третьего поколения, взятая для проекта, выпускалась в 1993–2001 годах. На неё ставили атмосферники 1.6 и 1.8 мощностью от 105 до 200 сил. Топовая версия Type R набирала сотню чуть больше чем за шесть секунд. Были модификации и с полным приводом.

Странный проект, вам не кажется?

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