Новый кроссовер Honda HR-V получил первый комплект тюнинга от Mugen

Дизайнеры Mugen нарисовали для кроссовера накладки на передний бампер и пороги, а также несколько вариантов спойлера на крышке багажника. Кроме того, HR-V предлагается оснастить комплектом облегчённых колёсных дисков на 18 дюймов и украсить цветными вставками.

Новую выхлопную систему для HR-V создали по образцу тех, что применяются на гоночных машинах японских серий Super GT и Super Formula. Единственная пока доступная доработка для двигателя — другой воздушный фильтр.

Практически одновременно с анонсом тюнинговых деталей компания Honda обнародо­вала характери­стики гибридной установки e: HEV, которой кроссовер будет комп­лекто­ваться в Европе. Полутора­литровый бензиновый мотор и два электро­двигателя совокупно смогут развивать 129 л.с. и 254 Нм крутящего момента. Пред­полагается, что в США вседорожник оснастят иным силовым агрегатом.