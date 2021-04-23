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Новый кроссовер Honda HR-V получил первый комплект тюнинга от Mugen

Новости

Дмитрий Елизаров

Дружественное компании Honda ателье Mugen анонсировало первые возможности доработки вседорожника HR-V, дебютиро­вавшего в феврале. Среди заметных обновок — сдержанный обвес, диски и альтер­нативный спортивный выхлоп.

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  • Дизайнеры Mugen нарисовали для кроссовера накладки на передний бампер и пороги, а также несколько вариантов спойлера на крышке багажника. Кроме того, HR-V предлагается оснастить комплектом облегчённых колёсных дисков на 18 дюймов и украсить цветными вставками.

  • Новую выхлопную систему для HR-V создали по образцу тех, что применяются на гоночных машинах японских серий Super GT и Super Formula. Единственная пока доступная доработка для двигателя — другой воздушный фильтр.

  • Практически одновременно с анонсом тюнинговых деталей компания Honda обнародо­вала характери­стики гибридной установки e: HEV, которой кроссовер будет комп­лекто­ваться в Европе. Полутора­литровый бензиновый мотор и два электро­двигателя совокупно смогут развивать 129 л.с. и 254 Нм крутящего момента. Пред­полагается, что в США вседорожник оснастят иным силовым агрегатом.

  • Со сменой поколений кроссовер получил принципиально иную внешность и новую архитектуру интерьера с лаконичным дизайном. Шансов на возврат Honda HR-V на российский рынок практически нет.

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