Новый кроссовер Honda HR-V получил первый комплект тюнинга от Mugen
Дмитрий Елизаров
Дружественное компании Honda ателье Mugen анонсировало первые возможности доработки вседорожника
Дизайнеры Mugen нарисовали для кроссовера накладки на передний бампер и пороги, а также несколько вариантов спойлера на крышке багажника. Кроме того,
HR-Vпредлагается оснастить комплектом облегчённых колёсных дисков на 18 дюймов и украсить цветными вставками.
Новую выхлопную систему для HR-V создали по образцу тех, что применяются на гоночных машинах японских серий Super GT и Super Formula. Единственная пока доступная доработка для двигателя — другой воздушный фильтр.
Практически одновременно с анонсом тюнинговых деталей компания Honda обнародовала характеристики гибридной установки e: HEV, которой кроссовер будет комплектоваться в Европе. Полуторалитровый бензиновый мотор и два электродвигателя совокупно смогут развивать 129 л.с. и 254 Нм крутящего момента. Предполагается, что в США вседорожник оснастят иным силовым агрегатом.
Со сменой поколений кроссовер получил принципиально иную внешность и новую архитектуру интерьера с лаконичным дизайном. Шансов на возврат Honda
HR-Vна российский рынок практически нет.