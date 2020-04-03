Электрические Хонды построят на базе Хаммера

Новая платформа General Motors позволяет создавать легковые и грузовые авто­мобили с передним, задним или полным приводом. Её главной особен­ностью является тяговая батарея Ultium, состоящая из прямо­­уголь­ных ячеек, которые можно ставить в блоки вертикально или гори­зонтально. Поэтому шасси пригодно для автомо­билей с любым типом кузова.

Для своих моделей Honda доработает шасси, а также создаст уникальную внеш­ность и интерьер. Новые электро­мобили будут произво­диться на заводах GM в Северной Америке, а их продажи в Соеди­нённых Штатах и Канаде начнутся в 2023 году.