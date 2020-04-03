Электрические Хонды построят на базе Хаммера
Николай Андреев
Компания Honda объявила о создании минимум двух электромобилей на новой платформе концерна General Motors. Её также будут использовать электрокары Chevrolet, Cadillac и Buick, а также 1000-сильный пикап GMC Hummer EV.
Новая платформа General Motors позволяет создавать легковые и грузовые автомобили с передним, задним или полным приводом. Её главной особенностью является тяговая батарея Ultium, состоящая из прямоугольных ячеек, которые можно ставить в блоки вертикально или горизонтально. Поэтому шасси пригодно для автомобилей с любым типом кузова.
Для своих моделей Honda доработает шасси, а также создаст уникальную внешность и интерьер. Новые электромобили будут производиться на заводах GM в Северной Америке, а их продажи в Соединённых Штатах и Канаде начнутся в 2023 году.
Сейчас в модельном ряду японской компании есть только один электромобиль — компактный хэтчбек Honda e, построенный на платформе собственной разработки. Заднеприводная 136-сильная пятидверка с камерами вместо зеркал и пятью дисплеями в салоне способна проезжать без подзарядки 220 километров.