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Электрические Хонды построят на базе Хаммера

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Николай Андреев

Компания Honda объявила о создании минимум двух электро­мобилей на новой плат­форме концерна General Motors. Её также будут исполь­зовать электро­кары Chevrolet, Cadillac и Buick, а также 1000-сильный пикап GMC Hummer EV.

Новая электрическая платформа General Motors
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Новая электрическая платформа General Motors

  • Новая платформа General Motors позволяет создавать легковые и грузовые авто­мобили с передним, задним или полным приводом. Её главной особен­ностью является тяговая батарея Ultium, состоящая из прямо­­уголь­ных ячеек, которые можно ставить в блоки вертикально или гори­зонтально. Поэтому шасси пригодно для автомо­билей с любым типом кузова.

  • Для своих моделей Honda доработает шасси, а также создаст уникальную внеш­ность и интерьер. Новые электро­мобили будут произво­диться на заводах GM в Северной Америке, а их продажи в Соеди­нённых Штатах и Канаде начнутся в 2023 году.

Honda e
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Honda e

Сейчас в модельном ряду японской компании есть только один электро­мобиль — компактный хэтчбек Honda e, построен­ный на плат­форме соб­ственной разработки. Заднеприводная 136-сильная пятидверка с камерами вместо зеркал и пятью дис­плеями в салоне способна про­езжать без подзарядки 220 километров.

Одна платформа для такого количества разных машин — это нормально?

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