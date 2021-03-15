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Honda рассказала о двух новых кроссоверах на американской платформе

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Honda подтвердила намерение использовать платформу концерна General Motors для разработки сразу двух собственных электро­кроссоверов. Как пишет Detroit Bureau, они должны появиться на рынке США уже к 2024 году.

  • Honda планирует выпустить минимум два электро­кроссовера, причём первый появится в продаже как модель Honda, а второй выйдет на рынок под премиаль­ным брендом Acura. Но оба они будут созданы на основе платформы GM Ultium — она же лежит в основе всех новейших батарейных разработок концерна, включая кроссовер Cadillac Lyriq и пикап GMC Hummer EV.

  • Обе запланированные новинки будут отличаться как минимум уникальным внешним дизайном. Кроме того, не исключено, электро­мобили наделят собствен­ными ездовыми повадками и оригиналь­ным оформле­нием интерьера. Пред­полагается, что появление электрокаров в линейке обеих марок позволит компании Honda снизить средние значения объёмов вредных выбросов и уложиться в ужесточа­ющиеся экологи­ческие стандарты. При этом какими именно будут кроссоверы, пока официально не сообщается.

  • О планах Honda по сотрудничеству с концерном General Motors в области электри­фикации модельного ряда было объявлено весной 2020 года. В сентябре Honda сообщила о подписании меморандума, подразуме­вающего среди прочего и разработку общих платформ для электрокаров.

Электрический вседорожник Honda — каково, а?

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