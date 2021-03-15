Honda рассказала о двух новых кроссоверах на американской платформе
Дмитрий Елизаров
Компания Honda подтвердила намерение использовать платформу концерна General Motors для разработки сразу двух собственных электрокроссоверов. Как пишет Detroit Bureau, они должны появиться на рынке США уже к 2024 году.
Honda планирует выпустить минимум два электрокроссовера, причём первый появится в продаже как модель Honda, а второй выйдет на рынок под премиальным брендом Acura. Но оба они будут созданы на основе платформы GM Ultium — она же лежит в основе всех новейших батарейных разработок концерна, включая кроссовер Cadillac Lyriq и пикап GMC Hummer EV.
Обе запланированные новинки будут отличаться как минимум уникальным внешним дизайном. Кроме того, не исключено, электромобили наделят собственными ездовыми повадками и оригинальным оформлением интерьера. Предполагается, что появление электрокаров в линейке обеих марок позволит компании Honda снизить средние значения объёмов вредных выбросов и уложиться в ужесточающиеся экологические стандарты. При этом какими именно будут кроссоверы, пока официально не сообщается.
О планах Honda по сотрудничеству с концерном General Motors в области электрификации модельного ряда было объявлено весной 2020 года. В сентябре Honda сообщила о подписании меморандума, подразумевающего среди прочего и разработку общих платформ для электрокаров.