Так будут выглядеть интерьеры автомобилей Honda в будущем

За счёт перехода на электрические силовые установки и продвинутую электронику на узлы и механизмы в будущем потребуется меньше места. Освободив­шееся пространство отдадут водителю и пассажирам. Вдобавок упростят внутреннюю компоновку, чтобы процесс вождения и коммуникаций стал легче.

Философия марки вернётся к тем прежним временам, когда внутреннее убранство Хонд было предельно лаконичным, простым и сконцентри­рованным на водителе. Креативный директор дизайнерского подраз­деления бренда в США Джонатан Норман отметил, что не раз слышал от художников, работающих в других компаниях, что их тоже вдохнов­ляли старые Хонды.