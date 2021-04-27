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Так будут выглядеть интерьеры автомобилей Honda в будущем

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Кирилл Малышев

Компания Honda опубликовала видеоролик, который демонстрирует дизайн будущих интерьеров её машин. Как пишет Motor1, он называется «простота и ещё кое-что». Моду на минимализм японцы хотят вывести на новый уровень.

  • За счёт перехода на электрические силовые установки и продвинутую электронику на узлы и механизмы в будущем потребуется меньше места. Освободив­шееся пространство отдадут водителю и пассажирам. Вдобавок упростят внутреннюю компоновку, чтобы процесс вождения и коммуникаций стал легче.

  • Философия марки вернётся к тем прежним временам, когда внутреннее убранство Хонд было предельно лаконичным, простым и сконцентри­рованным на водителе. Креативный директор дизайнерского подраз­деления бренда в США Джонатан Норман отметил, что не раз слышал от художников, работающих в других компаниях, что их тоже вдохнов­ляли старые Хонды.

  • Дизайнеры останутся верны стилю с тонкими стойками кузова, низким капотом и большой площадью остекления. Он создаёт ощущение воздуш­ности, большого открытого простран­ства. Под «ещё что-то» Honda подразуме­вает интерьеры, эмоционально связанные с владельцами.

  • Новый кроссовер Honda HR-V ещё не успел получить инноваци­онный интерьер. А вот Civic следующего поколения внутреннее убранство пока скрывает. Возможно, что показанная панель приборов будет стоять в его салоне. Через 20 лет марка собирается полностью свернуть производство машин с ДВС, что повлечёт ещё одну революцию стиля.

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