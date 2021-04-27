Так будут выглядеть интерьеры автомобилей Honda в будущем
Кирилл Малышев
Компания Honda опубликовала видеоролик, который демонстрирует дизайн будущих интерьеров её машин. Как пишет Motor1, он называется «простота и ещё кое-что». Моду на минимализм японцы хотят вывести на новый уровень.
За счёт перехода на электрические силовые установки и продвинутую электронику на узлы и механизмы в будущем потребуется меньше места. Освободившееся пространство отдадут водителю и пассажирам. Вдобавок упростят внутреннюю компоновку, чтобы процесс вождения и коммуникаций стал легче.
Философия марки вернётся к тем прежним временам, когда внутреннее убранство Хонд было предельно лаконичным, простым и сконцентрированным на водителе. Креативный директор дизайнерского подразделения бренда в США Джонатан Норман отметил, что не раз слышал от художников, работающих в других компаниях, что их тоже вдохновляли старые Хонды.
Дизайнеры останутся верны стилю с тонкими стойками кузова, низким капотом и большой площадью остекления. Он создаёт ощущение воздушности, большого открытого пространства. Под «ещё что-то» Honda подразумевает интерьеры, эмоционально связанные с владельцами.
Новый кроссовер Honda HR-V ещё не успел получить инновационный интерьер. А вот Civic следующего поколения внутреннее убранство пока скрывает. Возможно, что показанная панель приборов будет стоять в его салоне. Через 20 лет марка собирается полностью свернуть производство машин с ДВС, что повлечёт ещё одну революцию стиля.