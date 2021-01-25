Видео: когда водитель фуры пересел на Honda Accord

Видеозапись была сделана на парковке у одного из супермаркетов в американском штате Техас. Можно разглядеть, что своего рода пандус, установленный на крыше Аккорда, опирается в передней части на хлипкую стойку, зафиксированную на капоте, и своими габаритами определённо превосходит «купе-носитель».

На пандусе размещены не только множество пластиковых коробок, но и некое подобие холодильника либо шкафа, матрас, мелкая домашняя мебель и пара велосипедов. Автомобиль под тяжестью груза сильно просел. Автор видео уточняет, что такой способ перемещения поклажи может быть очень опасен.