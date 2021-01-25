Видео: когда водитель фуры пересел на Honda Accord
Дмитрий Елизаров
На популярном YouTube-канале ViralHog появилась видеозапись, изображающая креативный, но опасный подход владельца Honda Accord к перевозке домашних вещей. На деревянные направляющие, установленные на крышу седана, он взгромоздил практически целую квартиру.
Видеозапись была сделана на парковке у одного из супермаркетов в американском штате Техас. Можно разглядеть, что своего рода пандус, установленный на крыше Аккорда, опирается в передней части на хлипкую стойку, зафиксированную на капоте, и своими габаритами определённо превосходит «купе-носитель».
На пандусе размещены не только множество пластиковых коробок, но и некое подобие холодильника либо шкафа, матрас, мелкая домашняя мебель и пара велосипедов. Автомобиль под тяжестью груза сильно просел. Автор видео уточняет, что такой способ перемещения поклажи может быть очень опасен.
Летом прошлого года немецкий автомобильный клуб ADAC изучал, чем может быть чревато неправильное размещение груза в автомобиле. Оказалось, что даже багаж, уложенный в грузовом отсеке, но при этом должным образом не закреплённый, способен заметно усугубить последствия обычного ДТП.