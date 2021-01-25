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Видео: когда водитель фуры пересел на Honda Accord

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Дмитрий Елизаров

На популярном YouTube-канале ViralHog появилась видеозапись, изображающая креативный, но опасный подход владельца Honda Accord к перевозке домашних вещей. На деревянные направляющие, установленные на крышу седана, он взгромоздил практически целую квартиру.

  • Видеозапись была сделана на парковке у одного из супермаркетов в американском штате Техас. Можно разглядеть, что своего рода пандус, установленный на крыше Аккорда, опирается в передней части на хлипкую стойку, зафиксированную на капоте, и своими габаритами определённо превосходит «купе-носитель».

  • На пандусе размещены не только множество пластиковых коробок, но и некое подобие холодильника либо шкафа, матрас, мелкая домашняя мебель и пара велосипедов. Автомобиль под тяжестью груза сильно просел. Автор видео уточняет, что такой способ перемещения поклажи может быть очень опасен.

  • Летом прошлого года немецкий автомобильный клуб ADAC изучал, чем может быть чревато неправильное размещение груза в автомобиле. Оказалось, что даже багаж, уложенный в грузовом отсеке, но при этом должным образом не закреплённый, способен заметно усугубить последствия обычного ДТП.

Возите что-нибудь на крыше машины?

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