В России хотят ввести ограничение скорости для электросамокатов

Honda запатентовала загадочный концепт-кар со странными колёсами

Новости

Дмитрий Елизаров

Изображения ранее неизвестного футури­стичного концепт-кара Honda приложены к патентной заявке на дизайн. Как пишет издание AutoWeek, опублико­вавшее эскизы, помимо необычной внешности концепт должен получить ещё и ультра­современную электронную начинку.

1/2

  • В запатентованной внешности концепта обращают на себя внимание не только вытянутый приземистый силуэт, но и оригиналь­ные колёсные арки: самих колёс в них не наблюдается, зато панели, которыми они прикрыты, изобилуют ломаными радиальными прорезями. Некоторые из них продолжаются на кузове.

  • Безымянный концепт-кар получил экстра­вагантную свето­диодную оптику спереди и сзади, а также развитые бамперы. Издание упоминает и стеклянную крышу, в состав которой включены заднее и боковые стёкла. При этом видимыми дверными проёмами концепт не располагает.

  • Предположительно, концепт снабдили электрической силовой установкой и системой автономного управления, но подтверждений этим данным пока нет. Не исключено, что концепт в будущем станет средством демонстрации новейшего автопилота Honda. О резуль­татах работы в этом направ­лении компания объявила в октябре.

  • Серийные автомобили с системой самоуправления третьего уровня от Honda могут появиться на рынке уже в первой половине 2021 года.

Как считаете, что готовит Honda?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение