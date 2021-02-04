Honda запатентовала загадочный концепт-кар со странными колёсами
Дмитрий Елизаров
Изображения ранее неизвестного футуристичного концепт-кара Honda приложены к патентной заявке на дизайн. Как пишет издание AutoWeek, опубликовавшее эскизы, помимо необычной внешности концепт должен получить ещё и ультрасовременную электронную начинку.
В запатентованной внешности концепта обращают на себя внимание не только вытянутый приземистый силуэт, но и оригинальные колёсные арки: самих колёс в них не наблюдается, зато панели, которыми они прикрыты, изобилуют ломаными радиальными прорезями. Некоторые из них продолжаются на кузове.
Безымянный концепт-кар получил экстравагантную светодиодную оптику спереди и сзади, а также развитые бамперы. Издание упоминает и стеклянную крышу, в состав которой включены заднее и боковые стёкла. При этом видимыми дверными проёмами концепт не располагает.
Предположительно, концепт снабдили электрической силовой установкой и системой автономного управления, но подтверждений этим данным пока нет. Не исключено, что концепт в будущем станет средством демонстрации новейшего автопилота Honda. О результатах работы в этом направлении компания объявила в октябре.
Серийные автомобили с системой самоуправления третьего уровня от Honda могут появиться на рынке уже в первой половине 2021 года.