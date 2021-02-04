Honda запатентовала загадочный концепт-кар со странными колёсами

В запатентованной внешности концепта обращают на себя внимание не только вытянутый приземистый силуэт, но и оригиналь­ные колёсные арки: самих колёс в них не наблюдается, зато панели, которыми они прикрыты, изобилуют ломаными радиальными прорезями. Некоторые из них продолжаются на кузове.

Безымянный концепт-кар получил экстра­вагантную свето­диодную оптику спереди и сзади, а также развитые бамперы. Издание упоминает и стеклянную крышу, в состав которой включены заднее и боковые стёкла. При этом видимыми дверными проёмами концепт не располагает.

Предположительно, концепт снабдили электрической силовой установкой и системой автономного управления, но подтверждений этим данным пока нет. Не исключено, что концепт в будущем станет средством демонстрации новейшего автопилота Honda. О резуль­татах работы в этом направ­лении компания объявила в октябре.