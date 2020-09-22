Продажи новых автомобилей упали во всём мире, кроме Китая

Формульный болид Honda пустят с молотка

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Борис Закиров

Британский аукционный дом The Market выставил на торги болид Jordan Honda EJ 12 2002 года выпуска, который принимал участие в Формуле-1. Аукцион стартовал во вторник и продлится до 29 сентября, а выручить за машину ожидают от 190 до 320 тысяч долларов США (от 14,4 до 24,3 миллиона рублей).

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  • Болид выступал за формульную команду Jordan (предше­ственницы сегодняшней Racing Point). Сезон 2002 года был для неё неудачным: один из пилотов, Такума Сато, заработал всего два очка, а его коллега Джанкарло Физикелла дважды поднимался на пятое место.

  • Продавец отмечает, что машина полностью на ходу, но формульный V10 (3 литра, 830 лошадиных сил) заменили трёх­литровым 520-сильным мотором Judd KV8 Zytec S3000 из Формулы-3000 в сочетании с пятиступенчатой коробкой Lola / Hewland. Двигатель перебрали три-четыре года назад, и с тех пор его пробег составил 500 кило­метров из 5000, на которые рассчитан его ресурс.

  • Вместе с болидом продаются некоторые запчасти, инструменты и несколько комплектов запасных шин.

  • Всего было построено пять подобных машин, но до наших дней сохранились только две. Одна из них попала в коллекцию Honda, а вторая отправилась на аукцион.

  • Ранее в июне формульный болид на продажу выставляла Toyota. Это был TF109 с номером шасси ­01, участво­вавший в гонках сезона 2009 года. Все вырученные за машину средства планиро­валось направить на борьбу с пандемией коронавируса.

Хорошая это идея – покупать болид Формулы-1?

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