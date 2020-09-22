Формульный болид Honda пустят с молотка

Болид выступал за формульную команду Jordan (предше­ственницы сегодняшней Racing Point). Сезон 2002 года был для неё неудачным: один из пилотов, Такума Сато, заработал всего два очка, а его коллега Джанкарло Физикелла дважды поднимался на пятое место.

Продавец отмечает, что машина полностью на ходу, но формульный V10 (3 литра, 830 лошадиных сил) заменили трёх­литровым 520-сильным мотором Judd KV8 Zytec S3000 из Формулы-3000 в сочетании с пятиступенчатой коробкой Lola / Hewland. Двигатель перебрали три-четыре года назад, и с тех пор его пробег составил 500 кило­метров из 5000, на которые рассчитан его ресурс.

Вместе с болидом продаются некоторые запчасти, инструменты и несколько комплектов запасных шин.

Всего было построено пять подобных машин, но до наших дней сохранились только две. Одна из них попала в коллекцию Honda, а вторая отправилась на аукцион.