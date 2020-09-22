Формульный болид Honda пустят с молотка
Борис Закиров
Британский аукционный дом The Market выставил на торги болид Jordan Honda EJ 12 2002 года выпуска, который принимал участие в
Болид выступал за формульную команду Jordan (предшественницы сегодняшней Racing Point). Сезон 2002 года был для неё неудачным: один из пилотов, Такума Сато, заработал всего два очка, а его коллега Джанкарло Физикелла дважды поднимался на пятое место.
Продавец отмечает, что машина полностью на ходу, но формульный V10 (3 литра, 830 лошадиных сил) заменили трёхлитровым 520-сильным мотором Judd KV8 Zytec S3000 из Формулы-3000 в сочетании с пятиступенчатой коробкой Lola / Hewland. Двигатель перебрали три-четыре года назад, и с тех пор его пробег составил 500 километров из 5000, на которые рассчитан его ресурс.
Вместе с болидом продаются некоторые запчасти, инструменты и несколько комплектов запасных шин.
Всего было построено пять подобных машин, но до наших дней сохранились только две. Одна из них попала в коллекцию Honda, а вторая отправилась на аукцион.
Ранее в июне формульный болид на продажу выставляла Toyota. Это был TF109 с номером шасси 01, участвовавший в гонках сезона 2009 года. Все вырученные за машину средства планировалось направить на борьбу с пандемией коронавируса.