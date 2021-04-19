Взгляните на очень «умный» электрокроссовер Honda — из-за его руля доступен даже интернет-шопинг

Внешне концепт-кар напоминает представленный недавно кроссовер Honda HR-V нового поколения, а литера e в его названии призвана отсылать как к электрической природе новинки, так и к модели Honda e — серийному электрокару компании. При этом особенностями внешности вседорожника стали не только контрастная крыша, почти полное отсутствие граней на кузове и необычный передний бампер, но и множество светодиодных вставок.

Помимо головной оптики и задних фонарей, у кроссовера подсвечены логотип, детали бамперов, а также стык капота и «радиаторной решётки».

Компания не опубликовала ни изображений интерьера, ни технических характеристик концепта. Известно, что на Honda SUV e:prototype реализована программная оболочка Honda Connect третьего поколения, которая поддерживает беспроводные обновления, постоянное подключение к сети, интеграцию смартфонов и персональный голосовой помощник на базе искусственного интеллекта. С его помощью можно, например, удалённо управлять системами «умного дома» и делать покупки в интернете.

Серийная версия кроссовера станет первой батарейной моделью Honda на рынке Китая — купить вседорожник можно будет уже весной. В течение пяти ближайших лет компания планирует начать продажи в этой стране ещё десятка новых электрокаров.