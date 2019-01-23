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Honda привезёт в Женеву прототип серийного электромобиля

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Компания Honda анонсировала премьеру прототипа серийного электрохетчбека – его представят на Женевском автосалоне в марте 2019 года.

Концепт Honda Urban EV
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Автомобиль станет доработанной версией концепта Urban EV, показанного в 2017 году, и будет ближе к серийному электрохэтчбеку, который выйдет уже в 2019-м. Новый прототип сохранил круглые фары, лючок зарядного порта на капоте и камеры вместо боковых зеркал. И, судя по шпионским снимкам, всё это останется и на серийном варианте.

  • Новый электрокар станет частью стратегического плана Honda по электрификации европейской линейки марки.

  • К 2025 году продажи гибридов и электромобилей в Европе должны составить две трети от общего объёма.

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