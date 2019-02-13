У электрохэтчбека Honda будет пять дисплеев
Первый электрический хэтчбек Honda дебютирует на Женевском автосалоне в марте 2019 года, а пока можно посмотреть на первые фотографии интерьера будущей новинки.
На передней панели – три равновеликих экрана. Один имитирует приборную панель, а два других отвечают за управление климатом и мультимедийной системой для водителя и пассажира. Ещё два небольших дисплея расположены по бокам – на них выводится картинку с камер заднего вида. Всего у электрокара будет пять дисплеев!
Остальные детали интерьера выполнены в ретро-стиле – руль и плоская панель под экранами. на которой расположены кнопки климат-контроля, дефлекторы и кнопка запуска двигателя отсылают к малолитражкам Honda второй половины прошлого века. Доедет ли такое оформление до серийной модели – пока непонятно. Сам производитель называет женевский прототип предсерийным.
Новый электрохэтчбек – первый шаг на пути к электрификации модельной линейки Honda в Европе.
К 2025 году европейские продажи гибридов и электромобилей должны составить две трети от общего объёма продаж марки Honda.