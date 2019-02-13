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У электрохэтчбека Honda будет пять дисплеев

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Первый электрический хэтчбек Honda дебютирует на Женевском автосалоне в марте 2019 года, а пока можно посмотреть на первые фотографии интерьера будущей новинки. 

На передней панели – три равновеликих экрана. Один имитирует приборную панель, а два других отвечают за управление климатом и мультимедийной системой для водителя и пассажира. Ещё два небольших дисплея расположены по бокам – на них выводится картинку с камер заднего вида. Всего у электрокара будет пять дисплеев!

Остальные детали интерьера выполнены в ретро-стиле – руль и плоская панель под экранами. на которой расположены кнопки климат-контроля, дефлекторы и кнопка запуска двигателя отсылают к малолитражкам Honda второй половины прошлого века. Доедет ли такое оформление до серийной модели – пока непонятно. Сам производитель называет женевский прототип предсерийным.

  • Новый электрохэтчбек – первый шаг на пути к электрификации модельной линейки Honda в Европе.

  • К 2025 году европейские продажи гибридов и электромобилей должны составить две трети от общего объёма продаж марки Honda.

Хотите такой салон в серийном электрохэтчбеке Honda?

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