У электрохэтчбека Honda будет пять дисплеев

На передней панели – три равновеликих экрана. Один имитирует приборную панель, а два других отвечают за управление климатом и мультимедийной системой для водителя и пассажира. Ещё два небольших дисплея расположены по бокам – на них выводится картинку с камер заднего вида. Всего у электрокара будет пять дисплеев!

Остальные детали интерьера выполнены в ретро-стиле – руль и плоская панель под экранами. на которой расположены кнопки климат-контроля, дефлекторы и кнопка запуска двигателя отсылают к малолитражкам Honda второй половины прошлого века. Доедет ли такое оформление до серийной модели – пока непонятно. Сам производитель называет женевский прототип предсерийным.