Электромобиль Honda получил идеальную развесовку

Электрохэтчбек построен на новой платформе, не имеющей связи с нынешними автомобилями марки. Благодаря ей, Honda e обладает идеальной развесовкой по осям в соотношении 50:50. Многие детали шасси для снижения веса изготовлены из алюминия, а электромотор смонтирован на задней оси – хэтчбек может быть только заднеприводным.

Литий-ионный аккумулятор ёмкостью 35,5 кВт·ч установлен под полом салона в пределах колёсной базы. Заявленный запас хода на одной зарядке – более 200 километров. От нуля до 80 процентов с помощью быстрой зарядки батарея наполняется за полчаса. У хэтчбека предусмотрены разъёмы на капоте для зарядки переменным током стандарта Type 2 и постоянным током CCS2.