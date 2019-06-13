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Электромобиль Honda получил идеальную развесовку

Новости

Николай Андреев

Компания Honda после рассказа о камерах вместо зеркал заднего вида нового электромобиля раскрыла некоторые технические характеристики полностью электрического хэтчбека Honda e.

Прототип Honda e
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Прототип Honda e

  • Электрохэтчбек построен на новой платформе, не имеющей связи с нынешними автомобилями марки. Благодаря ей, Honda e обладает идеальной развесовкой по осям в соотношении 50:50. Многие детали шасси для снижения веса изготовлены из алюминия, а электромотор смонтирован на задней оси – хэтчбек может быть только заднеприводным.

  • Литий-ионный аккумулятор ёмкостью 35,5 кВт·ч установлен под полом салона в пределах колёсной базы. Заявленный запас хода на одной зарядке – более 200 километров. От нуля до 80 процентов с помощью быстрой зарядки батарея наполняется за полчаса. У хэтчбека предусмотрены разъёмы на капоте для зарядки переменным током стандарта Type 2 и постоянным током CCS2.

  • Компания пока не раскрывает дату официальной премьеры серийного Honda e. Зато известно, что на модель уже пришла 31 000 предварительных заявок в Великобритании, Германии, Франции и Норвегии.

Что важнее для электромобиля?

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