Honda показала ретрофутуристичный электрохэтчбек. Он скоро поступит в продажу

Компания Honda показала первые фотографии городского электрокара под названием E Prototype. Автомобиль заявлен как предсерийный прототип, а его товарная версия поступит в продажу в Европе уже к концу 2019 года.

E Prototype – это дальнейшее развитие концепта Urban EV, представленного пару лет назад. Автомобиль построен на новой заднеприводной архитектуре Honda, разработанной специально для электромобилей.

Заявленная дальность хода на одной зарядке – 200 километров, а подзарядить батарею до 80 процентов можно всего за полчаса на станции быстрой зарядки.

В салоне, практически во всю длину передней панели, установлены пять дисплеев: три в центре – это кластер из цифровой приборки и дисплеев управления бортовыми системами и мультимедийкой, а на боковые мониторы выводятся изображения с камер заднего вида, которые установлены вместо привычных зеркал.



Интерьер выполнен в ретростиле и отсылает к компактным хэтчбекам Honda прошлых лет, а дверные ручки прячутся в один уровень с кузовом.