Новому маленькому хэтчбеку Honda назначили внушительный ценник
Андрей Шульдешов
Компания Honda привезла во Франкфурт товарную версию маленького электрического хэтчбека Honda e, уточнив его характеристики и цены для европейского рынка. Оказалось, за милый винтажный дизайн с продвинутой начинкой придётся заплатить довольно серьёзные деньги.
Все новости с Франкфуртского салона — по тегу #Франкфурт-2019 или в нашем Телеграм-канале.
Хэтчбек приводится в движение электромотором, который питается от блока батарей на 36 кВт·ч и выдаёт 136 лошадиных сил в базовом варианте и 154 л.с. – в более дорогой версии Advance. В обоих случаях запас хода на одной зарядке может достигать 220 километров, а экспресс-способом батареи заряжаются до 80% за полчаса.
В оснащение электрохэтчбека входят боковые камеры вместо зеркал, цифровая приборка и кластер из двух экранов мультимедийки, цифровое салонное зеркало заднего вида, ассистент парковки и многое другое.
Базовая Honda e в Германии обойдётся в 29 470 евро
(2 130 000рублей), а версия Advance стоит 32 470 евро (2 346 000рублей). Для сравнения: более крупный электрический хэтчбек Volkswagen e-Golfс дальностью хода 233 километра на немецком рынке имеет цену 31 900 евро, а за 32 790 евро можно купить большой кроссовер Honda CR-Vс гибридной силовой установкой. Кстати, Volkswagen обещает, что их новый электрохэтчбек ID.3 будет стоить в пределах 30 000 евро.
Несмотря на смелый ценник, в Honda утверждают, что уже собрали очередь из 40 000 желающих приобрести электрокар. Официально предзаказы на Honda e открываются в текущем месяце, а поставки хэтчбека начнутся летом следующего года.