Новому маленькому хэтчбеку Honda назначили внушительный ценник

Хэтчбек приводится в движение электро­мотором, который питается от блока батарей на 36 кВт·ч и выдаёт 136 лоша­диных сил в базовом варианте и 154 л.с. – в более дорогой версии Advance. В обоих случаях запас хода на одной зарядке может достигать 220 кило­метров, а экспресс-способом батареи заряжаются до 80% за полчаса.

В оснащение электрохэтчбека входят боковые камеры вместо зеркал, цифровая приборка и кластер из двух экранов мульти­медийки, цифровое салонное зеркало заднего вида, ассистент парковки и многое другое.

Базовая Honda e в Германии обойдётся в 29 470 евро (2 130 000 рублей), а версия Advance стоит 32 470 евро (2 346 000 рублей). Для сравнения: более крупный электри­ческий хэтчбек Volkswagen e-Golf с дальностью хода 233 кило­метра на немецком рынке имеет цену 31 900 евро, а за 32 790 евро можно купить большой кроссо­вер Honda CR-V с гибридной силовой установкой. Кстати, Volkswagen обещает, что их новый электро­хэтч­бек ID.3 будет стоить в пределах 30 000 евро.