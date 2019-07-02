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Электромобиль Honda e оказался мощнее конкурентов

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Николай Андреев

Honda раскрыла подробную информацию о серийном электрохэтчбеке Honda e. Он получил 150-сильный (300 Н·м) электромотор, расположенный на задней оси, который превосходит по мощности двигатель у Renault Zoe (135 л.с.) и Skoda Citigo-e iV (83 л.с.).

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  • Длина Honda e составляет 3895 миллиметров (на 100 мм короче Honda Jazz, например), ширина – 1750 мм (на 56 мм шире), высота – 1495 мм (на 49 мм ниже).

  • Аккумулятор ёмкостью 35,5 кВт·ч установлен под полом салона, но в пределах колёсной базы. Благодаря такой компоновке центр масс находится очень близко к поверхности. Радиус разворота — всего 4,3 метра, а общая масса автомобиля не превышает 1500 килограммов.

  • Заявленный запас хода на одной зарядке – 200 километров по современному циклу WLTP. У Renault Zoe (с батареей 52 кВт·ч) этот показатель равен 390 километрам, у Skoda Citigo-e iV (36,8 кВт·ч) — 265. Быстрая зарядка до 80 процентов занимает 30 минут. Зарядка может производиться либо переменным током стандарта через разъём стандарта Type 2, либо постоянным — через разъём CCS2.

Выпуск серийных хэтчбеков Honda e начнётся в Японии в конце этого года, а европейские продажи стартуют в первом квартале 2020-го.

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