Электромобиль Honda e оказался мощнее конкурентов

Длина Honda e составляет 3895 миллиметров (на 100 мм короче Honda Jazz, например), ширина – 1750 мм (на 56 мм шире), высота – 1495 мм (на 49 мм ниже).

Аккумулятор ёмкостью 35,5 кВт·ч установлен под полом салона, но в пределах колёсной базы. Благодаря такой компоновке центр масс находится очень близко к поверхности. Радиус разворота — всего 4,3 метра, а общая масса автомобиля не превышает 1500 килограммов.