Электромобиль Honda e оказался мощнее конкурентов
Николай Андреев
Honda раскрыла подробную информацию о серийном электрохэтчбеке Honda e. Он получил
Длина Honda e составляет 3895 миллиметров (на 100 мм короче Honda Jazz, например), ширина – 1750 мм (на 56 мм шире), высота – 1495 мм (на 49 мм ниже).
Аккумулятор ёмкостью 35,5 кВт·ч установлен под полом салона, но в пределах колёсной базы. Благодаря такой компоновке центр масс находится очень близко к поверхности. Радиус разворота — всего 4,3 метра, а общая масса автомобиля не превышает 1500 килограммов.
Заявленный запас хода на одной зарядке – 200 километров по современному циклу WLTP. У Renault Zoe (с батареей 52 кВт·ч) этот показатель равен 390 километрам, у Skoda
Citigo-e iV (36,8 кВт·ч) —265. Быстрая зарядка до 80 процентов занимает 30 минут. Зарядка может производиться либо переменным током стандарта через разъём стандарта Type 2, либо постоянным — через разъём CCS2.
Выпуск серийных хэтчбеков Honda e начнётся в Японии в конце этого года, а европейские продажи стартуют в первом квартале