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Серийный электрокар Honda: камеры вместо зеркал, задний привод и пять экранов

Новости

Александр Мирошкин

Компания Honda раскрыла подроб­ности и опублико­вала первые фото­графии серийного электро­мобиля, который называется «e» и будет пред­ставлен на следующей неделе на авто­салоне во Франк­фурте. Судя по изобра­жениям, новинка ничем не отличается от пред­серийного прототипа, дебютиро­вавшего в Женеве.

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  • Honda e комплектуется электро­двигателем, который приводит в движение задние колёса. В зависи­мости от версии мотор выдаёт либо 136, либо 154 лоша­диные силы. С места до ста кило­метров в час хэтч­бек разгоня­ется примерно за восемь секунд, но о какой модифи­кации идёт речь, японский авто­произво­дитель не уточнил.

  • Электрокар укомплектовали набором батарей ёмкостью 35,5 киловатт-часов. Аккуму­лятор обеспечи­вает 220-кило­метровый запас хода. От станции быстрой зарядки запас энергии можно пополнить до 80 процентов за полчаса.

  • Как и прототип, серийный электрокар снабдили камерами, которые заменяют зеркала заднего вида. Изображе­ние с них транс­лируется на экраны в салоне Honda e.

  • Помимо этих дисплеев, в интерьере электро­мобиля есть полностью цифровая прибор­ная панель, а также два экрана диагональю 12,3 дюйма, на которые выводятся данные мульти­медийной системы, бортового компьютера, а также инфор­мация о работе электрон­ных помощ­ников и систем безопасности.

  • Новинка получила продвинутого голосо­вого помощника со встроен­ным искус­ствен­ным интеллектом, который умеет обучаться, чтобы вести диалог и понимать нешаблон­ные фразы. Система активи­руется фразой «Окей, Honda».

  • Управлять некоторыми функциями автомо­биля можно будет дистан­ционно, через мобильное приложение. С его помощью, например, легко проверить техни­ческое состояние машины или настроить климат-контроль. Так же в программе пропишут мобильные ключи для открытия/закрытия центрального замка авто­мобиля прямо со смартфона.

  • Даты начала продаж модели в Европе пока нет. Однако жители Велико­британии, Франции, Германии и Норвегии уже могут оставить предзаказы.

Как вам серийный электрокар Honda?

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