Серийный электрокар Honda: камеры вместо зеркал, задний привод и пять экранов
Александр Мирошкин
Компания Honda раскрыла подробности и опубликовала первые фотографии серийного электромобиля, который называется «e» и будет представлен на следующей неделе на автосалоне во Франкфурте. Судя по изображениям, новинка ничем не отличается от предсерийного прототипа, дебютировавшего в Женеве.
Honda e комплектуется электродвигателем, который приводит в движение задние колёса. В зависимости от версии мотор выдаёт либо 136, либо 154 лошадиные силы. С места до ста километров в час хэтчбек разгоняется примерно за восемь секунд, но о какой модификации идёт речь, японский автопроизводитель не уточнил.
Электрокар укомплектовали набором батарей ёмкостью 35,5 киловатт-часов. Аккумулятор обеспечивает 220-километровый запас хода. От станции быстрой зарядки запас энергии можно пополнить до 80 процентов за полчаса.
Как и прототип, серийный электрокар снабдили камерами, которые заменяют зеркала заднего вида. Изображение с них транслируется на экраны в салоне Honda e.
Помимо этих дисплеев, в интерьере электромобиля есть полностью цифровая приборная панель, а также два экрана диагональю 12,3 дюйма, на которые выводятся данные мультимедийной системы, бортового компьютера, а также информация о работе электронных помощников и систем безопасности.
Новинка получила продвинутого голосового помощника со встроенным искусственным интеллектом, который умеет обучаться, чтобы вести диалог и понимать нешаблонные фразы. Система активируется фразой «Окей, Honda».
Управлять некоторыми функциями автомобиля можно будет дистанционно, через мобильное приложение. С его помощью, например, легко проверить техническое состояние машины или настроить климат-контроль. Так же в программе пропишут мобильные ключи для открытия/закрытия центрального замка автомобиля прямо со смартфона.
Даты начала продаж модели в Европе пока нет. Однако жители Великобритании, Франции, Германии и Норвегии уже могут оставить предзаказы.