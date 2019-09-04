Серийный электрокар Honda: камеры вместо зеркал, задний привод и пять экранов

Помимо этих дисплеев, в интерьере электро­мобиля есть полностью цифровая прибор­ная панель, а также два экрана диагональю 12,3 дюйма, на которые выводятся данные мульти­медийной системы, бортового компьютера, а также инфор­мация о работе электрон­ных помощ­ников и систем безопасности.

Новинка получила продвинутого голосо­вого помощника со встроен­ным искус­ствен­ным интеллектом, который умеет обучаться, чтобы вести диалог и понимать нешаблон­ные фразы. Система активи­руется фразой «Окей, Honda».

Управлять некоторыми функциями автомо­биля можно будет дистан­ционно, через мобильное приложение. С его помощью, например, легко проверить техни­ческое состояние машины или настроить климат-контроль. Так же в программе пропишут мобильные ключи для открытия/закрытия центрального замка авто­мобиля прямо со смартфона.